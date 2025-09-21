Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı

Delegelerin çağrısı sonucu 'Darbeye ve Kayyıma Hayır' sloganıyla düzenlenecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı başladı.

21 Eylül 2025 10:20
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı

Kurultay delegelerinin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaline ilişkin süren davaya karşılık parti tüzüğünün 48'inci maddesine dayanarak, olağanüstü kurultay yapılması için girişimde bulunması sonucu gerçekleştirilecek olan 22. Olağanüstü Kurultay'ı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Olağanüstü Kurultay'da 900 üzerinde delege oy kullanabilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak Kurultayda, önce başkanlık kurulu seçimi yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması gerçekleştirilecek. Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) üyeleri ve YDK üyeleri seçilecek.

Kurultayda, mahkeme kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılan 196 İstanbul delegesi oy kullanmayacak.

