Çukurova Üniversitesi GYS Sınavını Yeniledi!

9 Eylül 2025 tarihli yazımızda Çukurova Üniversitesi tarafından yapılan görevde yükselme sınavında, Şube Müdürleri düzeyinde yapılan duyurunun ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiğini, birim bazlı olarak başvuru alınamayacağını, bu durumun yargıya konu olması halinde iptal edileceğini gündeme getirmiştik.

Bunun üzerine, üniversite tarafından söz konusu sınavın yeniden değerlendirilmek üzere iptal edildiğini paylaşmıştık.

Bu defa, üniversite tarafından yeniden yapılan duyuruya göre önceki başvuruların geçerli olduğunu, ilk çağrı döneminde müracaat etmeyen adayların başvuru yapabileceği, bununla birlikte ortak alanlardan 20 soru, alan bazlı konulardan ise 30'ar soru olmak üzere adaylara toplam 110 soru sorulacağı ilan edilmiştir.

İŞTE DUYURU METNİ