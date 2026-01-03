Trump: Maduro'nun yakalanması TV dizisi gibiydi

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı son açıklamada Venezuela saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

"4 gün önce yapacaktık ama bekledik"

"Birkaç adamımız vuruldu ama can kaybımız yok. Maduro, kale gibi çok korunaklı bir yerdeydi. Son anlarında bizimle pazarlık yapmaya çalıştı. Operasyon sonrasında tüm hava araçlarımız geri döndü. Bu operasyonu 4 gün önce yapacaktık ama bekledik. Biz uyuşturucu ile savaşıyoruz, mücadelemizin devam edeceğini söylemiştim."

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasını canlı izlediğini açıkladı. Bunun bir televizyon dizisine benzediğini söyledi. Maduro'nun kale gibi yerde korunduğunu ve operasyonu aslında 4 gün önce yapacaklarını açıkladı.

New York'ta yargılanacak

Fox News kaynakları, Maduro'nun New York'un Manhattan bölgesinde yer alan federal mahkemede ilk kez hakim karşısına çıkmasının pazartesi gerçekleşeceğini bildirdi.

Haberde, duruşma tarihinin henüz kesinleşmediği ve son anda değişebileceği vurgulandı.

"Ülkeden gemiyle çıkarıldı"

Trump, bu sabah yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik bir operasyon düzenlediğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak gemiyle ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

Washington cephesinden gelen bu açıklama, Caracas yönetimi tarafından henüz doğrulanmadı.