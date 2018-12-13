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Karamollaoğlu: Tayyip Bey keşke adayımız olsa

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tayyip Bey keşke bizim adayımız olsa" dedi
13 Aralık 2018 07:15
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Karamollaoğlu: Tayyip Bey keşke adayımız olsa

Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

Biz Saadet Partisi olarak yerel seçimlerde göstereceğimiz adaylarımız üzerinde titizlikle çalışıyoruz.

Açıkçası, bu adayları belirlerken, İstanbul adayında hep takılıp kaldığımız bir nokta var. "Keşke" diyoruz... "Tayyip Bey" cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız olsa.

Çünkü o işi iyi yapıyordu. Hakkını veriyordu. Bizim ocakta piştiği için, buranın hikmetiyle belediyecilikte başarılıydı. Tabii kader kendisine başka bir yol çizdi ve devlet yönetiminin başına geçti.

Tarihçiler Midhat Paşa'yı anlatırken hep şunu söylerler : "Midhat Osmanlı'nın çok iyi bir valisiydi, ne zaman ki sadrazamlığa getirildi, hem Osmanlı'ya yazık edildi, hem de iyi bir vali kaybedildi."

Biz milletimizi; Tayyip Bey'in devlet nizamını bozduğuna, sistemi yürütemediğine ikna edemiyoruz.

Şimdi bakıyorum, kendi partisinin kirliliğinden o kadar şikayetçi ve seçimler yaklaştıkça o kadar tedirgin ki... Milli Görüş gömleğinin kıymetini belki şimdi anlıyordur.

Bakın Saadet Parti'si Allah'a şükür, Merhum Erbakan hocamızın elinde dikilen o gömleği bir gün olsun çıkarmadı. O gömleğe tek bir leke bile sürdürmemeye özen gösteriyor.

Kendi adaylarımızı belirlerken Tayyip Bey'in yaşadığı sıkıntıyı yaşamıyoruz. Ranta, yolsuzluğa, hukuksuzluğa bulaşmış arkadaşlarımız yok. Hepsi hizmet sevdalısı, hepsi pırıl pırıl, genç, dinamik ve cebinden önce şehrini düşünen kişiler.
Karar
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