Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
|21 Şubat 2019 10:49
|Yazdır
Bilecik'te kış mevsimin vazgeçilmezi olan balık fiyatlarında beklenen düşüş bu sezon henüz yaşanmadı. Bazı illerde 5 liradan satılan hamsi kentte 15 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. 15 gündür kötü hava koşullarında dolayısıyla doğru dürüst balık gelmediğini anlatan balık satıcısı Celal Karakaya, "Havalarda bir kestane karası vardı.
Denizlerde alabora olması sunucu balık yoktu 15 günden beri. Şu anda deniz rayına oturdu çeşit bollaştı. Fiyatlarda gördüğünüz gibi biraz düşüş yaşandı. Tezgahın en pahalısı çinekop. Diğer balıkların fiyatı düştü. Geçtiğimiz günlerde 20 TL olan hamsi şu an 15 TL. Şu an Karadeniz hamsi geliyor, hem iri hem de yağlı. Balık fiyatları şu an istavrit 20 TL, hamsi 15 TL, palamutlar aynı 15 TL, sardalya 10 TL, çupra levrek aynı fiyatta 30 TL o şekilde" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İş Bankası, Google Asistan'a entegre ilk Türk bankası oldu
21 Şubat 2019 11:05
|Kısa vadeli dış borç geriledi
20 Şubat 2019 11:31
|Sigortacılar 'denetleyici kurum' istiyor
20 Şubat 2019 10:38
|Ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
20 Şubat 2019 08:50
|TESK'ten esnaf için 'ucuz akaryakıt' talebi
19 Şubat 2019 11:18
|Honda Türkiye fabrikasını kapatacak, 3 bin 500 çalışan işten çıkarılacak
19 Şubat 2019 09:43
|Bursa'da üç tanzim satış noktasında alışverişler başladı
16 Şubat 2019 11:47
|Kamu bankalarından ortak refleksler
16 Şubat 2019 10:10
|BDDK: Sahte fatura ödeme merkezlerine dikkat
16 Şubat 2019 09:45
|Perakende satış hacmi azaldı
15 Şubat 2019 10:54