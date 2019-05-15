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1999 öncesi askerlik hizmeti borçlanmak, emeklilik yaşını öne çeker mi?

1999 öncesi işçi, memur, esnaf olarak çalışması olmayıp sadece askerlik hizmetinin olması ve askerlik hizmetinin de borçlanılmasının, emeklilik yaşının öne çekilmesine bir katkısı olmaz.
 15 Mayıs 2019 10:05
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1999 öncesi askerlik hizmeti borçlanmak, emeklilik yaşını öne çeker mi?

SORU: Merhaba, 1996-1998 yılları arasında askerlik vazifemi 18 ay olarak yaptım. 03.07.2000 tarihinde memur olarak göreve başladım. 2002 yılında da askerlik hizmetini borçlanarak ödedim. 2000 yılında göreve başladığım için normal olarak 60 yaşında emekli olabileceğim hesaplanıyor. Borçlandığım askerlik hizmeti benim emeklilik yaşımı geri çeker mi ? çekerse ne kadar çeker ? cevap verirseniz sevinirim. TEŞEKKÜRLER...

CEVAP:

Durumunuzu değerlendirmemiz;

Kısa bilgiler;

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetine başlayanlar bütün işlemler açısından 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olurlar.

5434 sayılı Kanuna göre, kademeli yaş gruplarına girilebilmesi için 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet sürelerinin en az 3 tam yıl ve daha fazla olması gerekir.

8 Eylül 1999 öncesi hiçbir surette (işçi, memur, esnaf olarak) çalışması olmayıp, bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar kademeli yaş grubuna giremezler, bunlardan kadın memur58 yaşına, erkek memur da 60 yaşına tabi olurlar ve her ikisi için de emeklilik hizmet süresinin 25 yıl olması gerekir.

8 Eylül 1999 öncesi sadece askerlik süresi bulunup, bu tarihten sonra memur olanlar bu askerlik süresini borçlansalar dahi emeklilik yaş grubu değişmez, emeklilik yaş grubu 60 yaş olur. Yani askerlik süresini borçlanmak sadece emeklilik hizmet süresini artırır.

Sizin durumunuzdan örnek açıklamamızdan konu daha iyi anlaşılacaktır:

1995 yılında 1 ay sigortalı veya esnaf olarak çalışması bulunan bir memur 1996-1998 yıllarında 18 ay askerlik yapmış olsun ve bu kişi 3/7/2002 tarihinde memur olarak göreve başlasın. Bu kişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmış olduğu 1 aylık süresi ve askerlik süresini borçlanması bu kişiyi emeklilikteki kademeli yaş grubuna dahil eder. Çünkü 8/9/1999 tarihinden önce çalışması olan bir kişi olmaktadır.

Bu kişinin emeklilik yaş grubu bu defa 60 yaş grubu yerine 58 yaş grubu olur. 1 aylık sigortalı çalışması memura emekli yaşı olarak 2 yıl daha erken emekli olmayı kazandırır.

Bu açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

8 Eylül 1999 dan sonra memur olmanız ve bu tarihten önce sadece askerlik sürenizin bulunması (işçi, esnaf olarak da çalışmanız olmaması) nedeniyle emeklilik yaş grubunuz 60 yaşınızı tamamlayacağınız tarih olacağını,

Borçlanma yaptığınız askerlik süresinin sadece emeklilik hizmet süresine katkı vereceğini, bu sürenin emekli olduğunuz da emekli ikramiyesinde ve emekli aylık oranında dikkate alınması gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

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