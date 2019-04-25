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İBB 2018 yılı faaliyet raporu kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2018 yılı faaliyet raporu, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.
 25 Nisan 2019 21:13
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İBB 2018 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Saraçhane'deki binada gerçekleşen meclis toplantısında, İBB'nin 2018 faaliyet raporu ele alındı.

Rapor görüşülmeden önce meclisi yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerini Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'a bırakarak meclis üyelerinin bulunduğu sıraya geçti.

Daha sonra kürsüye gelen İmamoğlu, raporun 2018 yılına ait olduğunu, bu dönemde görev yapan başkanın gelip bunu anlatmasını istediğini söyledi.

Faaliyet raporunu herkes tarafından incelendiğine inandığını kaydeden İmamoğlu, "Siyasi polemiklere girerek değil, gerçekten üreten, iyi birer öğrenci olup, farklı ortamlarda öğrendiklerini veya kavradıklarını nasıl sürece dahil ederim çabasıyla ortaya koyması gereken önemli bir meclisiz. İstanbul'da atılan küçücük bir adım Türkiye'ye örnek olur." dedi.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu şehrin her yönüyle akılla yaşayan bir organizma gibi yaratıcı ve bir olmasını istiyoruz. Burası tüm imkanlarıyla bir şehir değilse, gerçekten o şehirde mutluluk değil mutsuzluk konuşur. Şehirlerde ortaya konulan mutluluk, ülke için de iyi oluyor. Dönem dönem birbirimizi yaraladığımız süreci yönetmeye kalktığımızda yaptığımızdan utanmamız gerekir. O bakımdan ben İstanbul'a yeni nesil bir siyaset anlayışının hakim olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her sesi dinleyelim. Burada ne ideoloji ne siyasi görüşten bahsettim. Yeni nesil demokrasinin olduğu bir şehir istiyoruz."

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise yaptığı konuşmada, İstanbul'un dünyanın en nadide şehirlerinden biri olduğunu belirterek, iktidar olarak bu kentte çok hizmet ettiklerini söyledi.

"Medeniyet kuran şehrin sakinleriyiz" diyen Göksu, "25 yıl önce, bu şehri, bu arkadaşlarımızdan aldığımızda bu şehir hastalanmıştı. Bu şehir nefes alamıyordu. Hatta bu şehrin akli dengesinde bile problemler oluşmaya başlamıştı. Bu şehir, öylesine bir hal almıştı ki, artık komaya kaldırılmak üzereyken o zamanki ruhla yeni bir yönetimle şehir devir alındı. Bu şehir, büyük değişimini, büyük reformunu, büyük inşasını gerçekleştirdi. Bu şehir öylesine büyük bir tasarımla ortaya atıldı ki, önce hastalanmış metabolizmanın iyileştirilmesi sağlandı. Sonra iyileştirilmiş metabolizma ayağa kaldırıldı. Yeni anlayışlar ortaya konuldu. Onun için bugün dünya ile rekabet edebilen bir hale geldi." ifadelerini kullandı.

İlk yaptıkları işin şehrin ortak aklını harekete geçirmek olduğunu vurgulayan Göksu, CHP'lilerin hayal bile edemediği icraatların başlatılıp hayata geçirildiğini aktardı.

Göksu, şunları kaydetti:

"Sayın başkan çok şanslı. Eğer İzmir'i almaya kalkmış olsaydı işi çok kötüydü. Bir şansızlığı var. O da İstanbul gibi bir markayı almaya gayret ediyor. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, milletin yetki vermiş olduğu insanlar olarak, İmamoğlu'nun İstanbullulara verdiği taahhütleri burada. İstanbulluların, bu taahhütlerin her bir maddesinin takipçisi olacağımızı ve bunların ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda, her türlü çalışmayı yapacağımızı bilmelerini isterim. İstanbulluları her türlü hizmetine koşma konusunda, elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Merak etmeyin bu şarkı burada bitmeyecek."

CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı ise İstanbul ve merkezi hükümetin AK Parti'de olduğu söylenilerek İBB meclisinde bir başarısızlık hikayesi anlatıldığını iddia etti.

Marmaray ile ilgili hiç protesto yaşanmadığını, kimsenin yapılan iyi işlere itiraz etmediğini anlatan Subaşı, "Projelerimiz böyle gelsin. AK Parti grubunun eleştirileri alınsın. Hep birlikte kafa yoralım. Varsa bir eleştiri konusu meslek odalarına soralım. Onlar da katılsın." dedi.

Konuşmaların ardından İBB'nin 2018 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 270 meclis üyesinin oyu ile 2018 faaliyet raporu kabul edilerek meclisten geçti.

Bunun üzerine tekrar kürsüye gelen İmamoğlu, kısa bir teşekkür konuşması yaptı. AK Partili üyelerin, İstanbullulara verdiği sözlerin takipçisi olacaklarını belirtmelerinden çok büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden İmamoğlu, İstanbul için uğraş veren geçmişteki tüm belediye başkanlarına da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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