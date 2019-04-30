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Erbaş: Zekatın, diğer ibadetlerden ayırt edilmemesi gerekiyor

Bu yıl Ordu'da düzenlenen İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, zekatın öneminden bahsederek, bu yıl Ramazan ayında seçilen konunun zekat üzerine olduğunu söyledi. Erbaş, Fethullahçı Terör Örgütü'nün, geçmişte topladığı zekatları devlete ve millete ihanet için kullandığını söyledi
 30 Nisan 2019 13:37
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Erbaş: Zekatın, diğer ibadetlerden ayırt edilmemesi gerekiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Erbaş, konuşmasında ilk olarak Ramazan ayının öneminden bahsederek başladı. 3 gün sürecek olan istişare toplantısının da faydalı ve verimli bir toplantı olacağını belirten Erbaş, bu yıl Ramazan ayında seçilen konunun ve konudan türetilen sloganın, 'Kardeşini unutma, beklenen sensin, kardeşliğimiz zekat ile bereketlensin' şeklinde olduğunu, diğer ibadetlerde olduğu gibi bundan sonra zekat ibadetine daha da yoğunlaşacaklarını söyledi.

Zekatın, diğer ibadetlerden ayırt edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Erbaş, "O yüzden daha metotlu projelerimizi ortaya koyarak milletimizin zekatını emin ellerde yani Türkiye Diyanet Vakfında ve Diyanet İşleri Başkanlığında toplayıp, gerçek sahiplerine nasıl ulaştırabiliriz? bunun gayreti içerisindeyiz" dedi.

"FETÖ topladığı zekatları, vatanına ihanet için kullanmıştır"

"Yakın geçmişte açıkça gördüğümüz gibi, bizim ihmal ettiğimiz her alan istismara maruz kalmıştır" diyen Erbaş, "Bunun en somut örneğini FETÖ'de gördük. Önce milletimizin zekat, sadaka ve bağışlarına ihanet etmiş, hiçbir dini ahlaki, hukuki ilke tanımadan kendisine yapılan bağışları uluslar arası kirli merkezlere rüşvet vermek dahil vatanına, milletine, devletine ihanet için kullanmıştır, biz boşluk bıraktığımız için. Dolayısı ile bütün mali ibadetler konusunda da büyük bir özveri, dikkat, samimiyet ve titizlik içerisinde vatandaşlarımıza rehberlik etmeye mecburuz. Onun için bir seferberlik başlattık, zekat seferberliği. Camilerimizin yönetimini bir başkasına bırakmıyorsak, hac ve umrede nasıl önderlik yapıyorsak, zekatta da inşallah bunu gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer vererek, zekatın öneminden bahsetti.

İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda İmam-hatipler, din eğitimi ve bu alanlarda işbirliği ve ortak çalışma alanları ve imkanı gibi hususları müzakere etmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte olduklarına da dikkat çeken Erbaş, din eğitimi ve öğretimi bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, kendilerini sürekli geliştirip, yenilemeleri gerektiğini aktardı.

Yaz Kur'an kurslarının önemine de değinen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin yaz kurslarına kayıt yaptırdığını belirterek, "4-6 yaş Kur'an kurslarımız milletimizin çok büyük bir teveccühüne mazhar olmaktadır. Bu alanda müftülerimizin büyük bir özveri ile çalıştıklarını görmek bizleri memnun etmektedir. Hedefimiz bu kurslarımızı her açıdan en ileri düzeye ve milletimizin bütün taleplerini karşılayacak hale getirmektir. Kur'an kurslarımız toplumla din eğitimi düzleminde buluştuğumuz en önemli müesseselerdir. Şu ana kadar her yıl çoğunluğu hanımlardan oluşan ortalama bir milyon vatandaşımız Kur'an kurslarımıza kayıt yaptırmaktadır. Bu büyük bir nimeti ve imkanı hakkıyla değerlendirip değerlendiremediğimizi muhasebe etmek durumundayız. Hafızlık kurslarımızı hem metot hem de eğitim süreçleri açısından en ideal düzeye taşımak zorundayız" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaklaşan Ramazan ayını da tebrik ederek, istişare toplantısının hayırlı olması temennisinde bulundu.

36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"na, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Eşi Seher Erbaş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, bazı ilahiyat fakültelerinin dekanları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ile 81 İl Müftüsü ile kadın vaizler katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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