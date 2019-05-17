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Sanayi Bakan Yardımısı: Türkiye favori ülkelerden bir tanesi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Almanya, 'firmaları nereye taşıyacağız, nitelikli genç mühendis iş gücü nerede var, nereye nakledebiliriz' çabasının içinde. Bu noktada Türkiye favori ülkelerden bir tanesi." dedi
 17 Mayıs 2019 12:47
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Sanayi Bakan Yardımısı: Türkiye favori ülkelerden bir tanesi

Büyükdede, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Konya Şubesinin Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

"24 TANE DAHA ENDÜSTRİ BÖLGESİ İLAN EDİLECEK ALANIMIZ VAR"

Dünyada ekonomik çalkantı olduğunu dile getiren Büyükdede, şöyle konuştu: "Ekonomik olarak yeni bir sürecin içinde bulunuyoruz. Bu süreçteki bütün zorlukları da hep birlikte aşacağız. Bunları aşarken de en büyük güvencemiz nitelikli insan kaynağıdır. Genç ve eğitimli insan kaynağı gücümüz var. Çevremize baktığımızda özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin en büyük sıkıntısı 'firmalarımızı nereye taşıyacağız' noktasıdır. Dün bir toplantımız vardı. Almanya, 'firmaları nereye taşıyacağız, nitelikli genç mühendis iş gücü nerede var, nereye nakledebiliriz' çabasının içinde. Bu noktada Türkiye favori ülkelerden bir tanesi. Geçen hafta 6 endüstri bölgesi ilan ettik. Bunun yanında 24 tane daha endüstri bölgesi ilan edilecek alanımız var. Her biri teşvik talebinde bulunmuş, Türkiye'nin büyük projelerinin yapılacağı yeni endüstriyel alanlar kurmaya gayret ediyoruz. Her gün her yerden OSB ve endüstriyel bölge talebi geliyor. Bunlar bize ümit veriyor."

"YÜKSEK TEKNOLOJİDE ÜRETİM YAPAN FİRMALARA İHTİYAÇ VAR"

Büyükdede, gelecek dönemde çok hızlı gelişmeye ve yüksek teknolojide üretim yapan firmalara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Fabrikalarımıza endüstri 4.0'ı nasıl uygulayacağız telaşı içerisindeyiz. Bunu uygularken 'acaba istihdamda bir problem olacak mı olmayacak mı?' onu yönetmeye gayret ediyoruz. Yeni bir sürece giriyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği ile aynı süreci yaşama devam ediyor. Bu sürece üniversitelerimiz her gün yeni fakülteler, laboratuvarlar ve test merkezleri kurarak destek veriyor." diye konuştu. Büyükdede, Konya'daki ASELSAN yatırımın şehrin potansiyelinin artmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

MMG Konya Şube Başkanı Hayri Oğurlu da bir konuşma yaptı. Programa, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ile çok sayıda davetli katıldı.
Memurlar.Net
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