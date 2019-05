BEDAŞ: Yeni mezunlara her zaman kapımız açık

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımını üstlenen BEDAŞ, genç istihdamına destek verip, nitelikli işgücünü kuruma ve topluma kazandırmayı hedefliyor. Genel Müdürü Murat Yiğit, "Çalışanların yüzde 62'sinin yaş aralığı 18-35. Yönetim kadrosunda ortalama yaş ise 38.

Mayıs 2019 itibarıyla 732 kişiyi istihdam ettik. 2019 yılında da yeni istihdam yaratmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Teknik saha ekiplerinde ağırlıklı olarak yeni mezunlara öncelik vereceğiz" diye konuştu.

GENÇLERE SUNULAN FIRSATLAR

'Yarı Zamanlı Mühendis Stajyer Programı' ile mühendislik alanında yetenekli ve gelecek vaat eden öğrencilere ulaşarak onlara katkıda bulunmayı amaçladıklarını aktaran Yiğit, "Son 2 yıldır bizim bünyesinde üniversitelerin son sınıfında okuyan elektrik ve elektrik-elektronik mühendisliği öğrencileri 8 ay boyunca yarı zamanlı staj yaptı. Mezun olduktan sonra da BEDAŞ'ta işe başlama şansına sahip oldular. Zorunlu staj programları ile elektrik meslek lisesi son sınıf öğrencilerine kapılarımız açık. Lise ve üniversitelerle yaptığımız iş birlikleriyle 'Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı' kapsamında öğrencilere mentorluk hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ENERJİNİN YILDIZLARI' PROJESİ

Dağıtım şirketlerine özel 'Yüksek Gerilim Dalı'nı aktif hale getirmek amacıyla 2018 yılında başlatılan 'Enerjinin Yıldızları' projesinin içinde yer aldıklarını hatırlatan Yiğit, "Bu çerçevede ilk adımı Bayrampaşa'da bulunan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde attık. Söz konusu okulda öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmesi için Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nı açtık. 2 yıl sonra ilk mezunlarını verecek olan Yüksek Gerilim Dalı mezunlarına da kapılarımızı şimdiden açtık. Bu dalda eğitim veren öğrencilere mentorluk yapıyoruz, aynı zamanda staj imkanı da sunuyoruz. İş-Kur - İşbaşı Eğitim Programı kapsamında yer alarak, yeni mezun işgücünü program süresince eğitim ve gelişim programlarıyla destekliyoruz" dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 20'Sİ KADIN"

Elektrik dağıtımında nitelikli insan gücünün önemine dikkat çeken Murat Yiğit, gençlere hem eğitim hem de istihdam anlamında destek olmaya çalıştıklarını dile getirerek "Bu noktada bizlere de büyük sorumluluk düşüyor. Sektörümüzün nitelikli elemana, gençlerimizin işe ihtiyacı var. Şirket olarak yeni mezunlara her zaman kapımız açık. Elektrik dağıtım sektörü her ne kadar erkek ağırlıklı bir sektör olarak görülse de bizim kadın çalışanlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Çalışanlarımızın yüzde 20'sini kadınlar oluşturuyor" diye konuştu.