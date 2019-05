Geleceğin mesleği: Drone sürücülüğü

İbrahim Hakkı DAMAT

Merhaba kıymetli okurlar, bugün sizlerle kanaat-ı acizaneme göre geleceğin en popüler mesleklerinden biri haline gelecek olan drone-robot sürücülüğünü ele almak istiyorum. İngilizce kelime anlamı "erkek arı, vızıltı" olan drone kelimesi bugün itibarıyla uçabilen minik elektronik aletlere verilen bir isim olarak bilinmektedir. Milliyet Gazetesi'nin 05.10.2017 tarihli haberine göre TDK, "drone" kelimesinin Türkçe karşılığı olarak "uçangöz" kelimesini belirlemiş durumda.

Konuya dönecek olursak nasıl ki, eskiden bir çocuğun futbolcu olması ayıp karşılanır ve böyle bir şey işitildiğinde kişinin ebeveynleri tarafından "Ne yani, topçu mu olacaksın? Ben, çocuğu topçu oldu dedirtmem!" şeklinde sözler işitiyor idiysek; şimdi de bu yazıyı okuyanlar olarak içinizden "Ne? Drone şoförü mü? Yok ya! Başka iş mi yok?" düşüncelerini aklınızdan geçirebilirsiniz; ama acele etmeyin derim.

Son yıllarda hayatımızın hobi alanlarına fotoğraf, video çekimi gibi basit işlerle dahil olmakla başlayan Uçangöz'ler, bu alandaki teknolojinin baş döndürücü bir hızda artmasıyla insanoğlunu ilgilendiren her alana nüfuz etmeye başladı. İş robotlara gelince eskiden beri kullanageliyorduk zaten; fakat şu an itibarıyla yapay zekalı robotlar ülkeler için çok stratejik bir üstünlük göstergesi haline geldiler. Robot ve Uçangöz(Drone) teknolojisi artık basit fotoğraf ve video çekiminin ötesinde özellikle ülke güvenliği başta olmak üzere; taşımacılık (her türlü kargo, hediye, posta, yemek, alışveriş) alanında, tarım alanlarının kontrolü, vahşi hayvanlardan korunma, telekomünikasyon alanında (geçici baz istasyonu, sinyal güçlendirme amaçlı), inşaat mühendisliği (projeyi izleme, hasar tespiti gibi) gibi alanlarda kullanılmaya başlandı. Yine arama-kurtarma faaliyetlerinin de önemli bir aktörü haline geldi Uçangöz'ler. Yapay zeka, uzaktan kumanda sayesinde artık Edirne'de oturan bir kepçe operatörü Kars'ta kazı yapabilir hale geldi. Bu durum aynı zamanda şu anlama geliyor: İnsansı savaş robotları, Uçangöz(Drone) sürüleri ile asker kaybetmeden saldırı veya savunma yapılması yakın geleceğin en önemli değişikliği olacaktır. Uçangöz'leri her türlü engeli, karşı saldırıyı aşacak şekilde, deyim yerindeyse şimşek gibi, kullanabilen kişiler sayesinde bina içinde, sokaklarda keşif, istihbarat yapabilir, düşman hatlarına bomba ve minik füzeler atabilir, riskli alanlarda mayın vs. gibi tuzakları bulabilir, bir çok kişi arasından sadece sakıncalı kişiyi etkisiz hale getirebileceğimiz oldukça etkili operasyonlar yürütebiliriz. Bütün bunları yapabilmek için robot-drone teknolojilerini üretebilmek oldukça önemli; fakat bu teknolojiyi kullanacak kişilerin var olması da en az o kadar önemli! Bu durumda Uçangöz(Drone)-robot sürücüleri çok aranan ve önemli kişiler ve doğal olarak da Uçangöz(Drone) sürücülüğü de en önemli mesleklerden biri haline gelecektir.

Elbette Uçangöz(Drone) teknolojisinin insanlığın hayrına, güzel işlerde kullanılması temennimizdir. Lakin yukarıda arz ettiğimiz gibi bu işin çok farklı boyutlarını da görmek ve tedbir almak durumundayız. Ülke olarak bu tren kaçmadan derhal okullarımızda drone-robot sürücülüğü eğitimlerine başlamalıyız. Drone-robot sürücülüğünü en önemli meslek alanlarından biri olarak görüp hızlı bir şekilde hazırlanmalıyız. Bu alanda havada, karada denizde kullanılabilecek ne varsa icat edip eğitimlerini vermeliyiz. Bu teknolojiler günümüzde sanal gerçekliğin içerisinde olan çocuklarımıza uzak teknolojiler değildir. Onlar, yani 2000 yılından sonra doğan çocuklarımız, buna dünden hazırlar. Mesele ulusal bir strateji kapsamında konun ele alınmasıdır. Esen kalın...