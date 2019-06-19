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Şehidin ismi okulda yaşatılacak

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin isminin verildiği okulda tören düzenlendi
 19 Haziran 2019 16:15
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Şehidin ismi okulda yaşatılacak

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin isminin verildiği okulda tören gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyübiye ilçesinde yapımı tamamlanan Anadolu lisesine şehit Şükrü Can Kayadibi'nin isminin verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, Şükrü Can Kayadibi'nin şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarının birliği ve beraberliğinin muhafazası için gözünü kırpmadan şehit olduğunu söyledi.

Vatan uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Erin, "Büyük bir tarihimiz, onurlu şerefli bir geçmişimiz var. Bu vatan toprakları uğruna, namusumuz, şerefimiz, onurumuz, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü korumak uğruna bugüne kadar on binlerce şehit verdik. Bu aziz vatanı aziz kılan, bu şehitlerimizin kanıdır. Hür, bağımsız, başımız dik ve alnımız açık bir şekilde bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz.Bu aziz milletin aziz evlatları da yeryüzündeki tüm mazlumlara ilham kaynağı olmayı sürdürerek, zalimlerin de her zaman vesileyle korkulu rüyası olmaya devam edecektir." dedi.

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da olay anında teröristlerin attığı el bombasının üstüne atılan Şükrü Can Kayadibi'nin diğer arkadaşlarının hayatını kurtardığını belirtti.

Şehit Kayadibi'ni minnetle yad ettiklerini ifade eden Tipioğlu, şunları kaydetti:

"Kahraman Şükrü Can kardeşimizin aziz hatırasını ilelebet Türk milletinin yüreğinde yer bulacağına inancımız tamdır. Bu manada biz de Şükrü Can kardeşimizin adının yaşaması için bu okula ismini verdik. Rabb'im tekrar, rahmetiyle muamele eylesin. İnancımıza göre, Peygamberlikten sonraki en büyük makam, şehadet makamıdır. Rabb'im onu bizden daha çok sevdi ve o makama layık gördü. Rabb'im bizi onun şefaatine nail eylesin. Bir kez daha Şükrü Can kardeşimizi ve kutsal vatan toprağı uğruna kanlarıyla bayrağımızı bayrak yapan, canlarıyla topraklarımızı vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Ruhları şad olsun."

İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın yaptığı duanın ardından kurdele kesildi ve katılımcılar, okulu gezdi.

Törene, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, şehidin ailesi, çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 18 Mayıs'ta PKK terör örgütü üyelerine yönelik hücre evi baskınında çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Şükrü Can Kayadibi şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı
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