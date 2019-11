TBMM Bütçesi, 2020 yılında azalacak

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, yasama ve yürütme arasındaki iliskilerin daha saglıklı zemine oturtulması, yasama süreçlerinde yürütmenin temsil edilmesi, yasama ve denetim faaliyetlerinin etkinliginin daha da artırılması için tüm siyasi partilerin destegiyle Içtüzük'te yapılacak bir degisikligin faydalı olacagını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM'nin 2020 yılı bütçesinin sunumunu yapan Bilgiç, 27. dönemde TBMM Baskanlıgına 2 bin 332 kanun teklifinin sunulduğunu bildirdi.

Genel Kurul gündemine giren 123 kanun teklifinden 46'sının kanunlastığını, 1'inin de Içtüzük degisikligi olduğunu belirten Bilgiç, "2 bin 209 kanun teklifi, ilgili komisyonlardadır. Ayrıca degisik konularda 48 TBMM Kararı alınmıstır." dedi.

Denetim faaliyetleri kapsamında; Baskanlıga verilip isleme alınan 20 bin 76 önergeden 8 bin 320'sinin cevaplandırıldığını, digerlerinin isleminin devam ettiğini dile getiren Bilgiç, "Baskanlıga 10 genel görüsme önergesi verilmis olup, bunlar Genel Kurul gündeminde yer almaktadır. Yine, Baskanlıga gelip isleme alınan 2 bin 56 Meclis arastırması önergesinden 2 bin 1 önerge Genel Kurul gündemindedir. 45 arastırma önergesi, konusuna göre birlestirilerek TBMM Genel Kurulunda görüsülüp kabul edilmis ve 6 Meclis arastırması komisyonu kurulmustur." ifadelerini kullandı.

KIT Komisyonunun, 2011-2014 ve 2015-2016 yılı raporlarını bastırarak milletvekillerine dagıttığını, Cumhurbaskanlıgına gönderdiğini ve web sayfasında yayımladığını aktaran Bilgiç, komisyona sunulan 2017 yılı Sayıstay denetim raporlarının, aralık ayında sunulacak 2018 yılı Sayıstay denetim raporları ile beraber ocak ayı içerisinde görüsülmeye baslanacağını bildirdi.

Bilgiç, 2018 yılı dıs denetim raporları kapsamında Sayıstay tarafından hazırlanarak Baskanlıga sunulan Genel Uygunluk Bildirimi, Dıs Denetim Genel Degerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Degerlendirme Raporu, Mali Istatistikleri Degerlendirme Raporu, Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ve 189 kamu idaresine iliskin denetim raporunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiğini kaydetti.

Bilgiç, "Ayrıca yasama ve yürütme arasındaki iliskilerin daha saglıklı bir zemine oturtulması, yasama süreçlerinde yürütmenin temsil edilmesi, yasama ve denetim faaliyetlerinin etkinliginin daha da artırılması için tüm siyasi partilerin destegiyle Içtüzük'te yapılacak bir degisiklik faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda 117 birlesimde 452 oturum yapıldığı, birlesimlerde, 789 saat 41 dakika çalısıldığı ve toplam 33 bin 469 sayfa tutanak tutulduğu bilgisin veren Bilgiç, İhtisas ve Meclis Arastırması Komisyonlarında ise bin 15 saat 46 dakika çalısıldığını ve toplam 20 bin 763 sayfa tutanak tutulduğunu anlattı.

- Dış ilişkiler

İkili ve çok taraflı iliskilerin güçlendirilmesine katkıda bulunma gayesiyle TBMM'nin, diger ülke parlamentoları, parlamenter asambleler ve uluslararası kuruluslarla temaslarını yogun biçimde sürdürdüğüne işaret eden Bilgiç, TBMM'nin üye oldugu 12 parlamenter asamble ile bölgesel iliskiler, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ile de AB nezdindeki iliskilerin yeni bir hız kazandığını söyledi.

Bilgiç, 2019 yılında TBMM Baskanlıgı olarak 150 civarında uluslararası faaliyet gerçeklestirildiğini dile getirerek, "Önceki dönemde 132, yeni dönemde ise 144 ülkeyle dostluk grubu kurulmustur. Söz konusu dostluk grupları parlamenter diplomasiyi zenginlestirmekte; ayrıca Türkiye'nin etkinlik cografyasının genislemesine katkı saglamaktadır." diye konuştu.

TBMM'nin, birçok uluslararası faaliyetin yanı sıra, 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Afganistan, Pakistan, Rusya Meclis Baskanları ile Çin Meclis Baskan Yardımcısının katıldıgı "Terörle Mücadele ve Bölgesel Baglantılılıgın Güçlendirilmesi Konulu Üçüncü Meclis Baskanları Konferansı"na Istanbul'da ev sahipligi yaptığını hatırlatan Bilgiç, "Toplantı sonunda kabul edilen ortak bir bildiriyle terörle mücadele konusundaki kararlılıgımız bir kez daha vurgulanmıstır. Söz konusu ülkelerle is birligini kurumsallastırmaya, bölgesel barıs ve istikrara katkı saglamaya yönelik bu girisimin bir 'Asamble' kurulmasına dönüsmesi için gösterdigimiz etkin çaba, önümüzdeki dönemde de devam edecektir." dedi.

Bilgiç, şöyle devam etti:

"TBMM'nin yürüttügü çok yönlü parlamenter diplomasinin bir yansıması olarak bu dönemde, Latin Amerika ülkeleri ile is birligimiz yeni bir boyut kazanmıstır. Bu çerçevede Sili, Kolombiya, Bolivya, Ekvator ve Peru'nun üye oldugu AND Parlamentosu ile TBMM arasında 29 Agustos 2019 tarihinde Kolombiya'da 'Siyasal Diyalog ve Parlamentolar Arası Is Birligi Çerçeve Anlasması' imzalanmıstır.

Böylece TBMM, AND Parlamentosuna gözlemci üye olarak kabul edilmistir. Söz konusu üyeligimiz ile Latin Amerika ülkelerinde, 1915 olaylarına iliskin ülkemiz aleyhine gündeme getirilen mesnetsiz iddiaların önünün alınması yolunda da önemli bir adım atılmıs oldu. Zira 2016 yılında AND Parlamentosu tarafından kabul edilen bir sözde Ermeni soykırımı karar tasarısı, Bogota Büyükelçiligimiz ve dönemin Meclis Baskanı Ismail Kahraman'ın ısrarlı girisimleri neticesinde bir ay gibi kısa bir süre içerisinde geri çektirilmistir.

Bu dönemde; Asya Parlamentoları Asamblesi (APA), Türk Dili Konusan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Akdeniz Için Birlik Parlamenter Asamblesinin (AIBPA) baskanlıklarını yürütmekteyiz. Ayrıca TBMM, yeni parlamenter forumların kurulmasına da öncülük etmektedir. Bu minvalde, TBMM'nin girisimleri sonucunda bölgesel güvenlige dönük tehditlerle mücadele etmek ve enerji güvenligine yönelik is birligini artırmak amacıyla Türkiye, Azerbaycan ve Almanya arasında sahsımın da es baskanı oldugu 'Bakü Diyalog ve Is Birligi Platformu' kurulmustur. Söz konusu platformun üye sayısının artırılması ve Parlamenter Asambleye dönüstürülmesine yönelik çalısmalarımız, Azerbaycan ve Almanya tarafı ile koordineli olarak yürütülmektedir."

Bilgiç, Meclisin son bir yıl içinde yogun bir parlamenter diplomasi faaliyeti yürüttüğünü ve Türkiye'nin etkinlik cografyasının gelisiminde ciddi roller üstlendiğini vurguladı.

- 6 bin 47 yeni kitap

2019 yılında 79 bin 584 okuyucuya kütüphane hizmeti verildiğinin altını çizen Bilgiç, TBMM Kütüphanesi koleksiyonuna 6 bin 47 yeni kitap eklenerek toplam kitap sayısının 320 bin 232'ye, toplam yayın sayısının ise 403 bin 943'e yükseltildiğini bildirdi.

Bu yıl dijitallestirme faaliyetleri kapsamında 276 adet kitabın dijitallestirildiğini ve toplam dijital kitap sayısının 5 bin 453'e ulastığını belirten Bilgiç, "Ayrıca dijitallestirilmis kurum yayınları basta olmak üzere 2 bin 670 elektronik yayın, TBMM Açık Erisim Sistemi üzerinden arastırmacıların hizmetine sunulmustur. Yıl içerisinde Açık Erisim Sistemi'nden 204 bin 343 arastırmacı yararlanmıstır." şeklinde konuştu.

Arsiv hizmetleri kapsamında; Istiklal Mahkemeleri arsiv belgeleri üzerindeki proje çalısmasının devam ettiğine dikkati çeken Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar Istanbul, El-Cezire, Eskisehir, Isparta ve Sark Istiklal Mahkemesi arsiv belgeleri kitap olarak yayımlanmıstır. Çalısma ayrıca internet üzerinden de arastırmacıların hizmetine sunulmustur. Ankara 2 Istiklal Mahkemesi arsiv belgeleri kitap olarak baskıya verilmis olup, diger arsiv belgeleri de proje kapsamında yayımlanacaktır. Istiklal Madalyaları arsiv belgeleri ile Demokrat Parti Meclis Grubu Müzakere Zabıtları'nın da en kısa sürede internet üzerinden arastırmacıların hizmetine açılması planlanmaktadır."

Bilgiç, 2020 yılı bütçe teklifinin, 2019 yılı baslangıç ödenegi olan 1 milyar 816 milyon 197 bin liraya göre yüzde 3,8 oranında azalarak, 1 milyar 747 milyon 789 bin lira olduğunu hatırlatarak, "2019'a göre 2020 bütçesindeki 68 milyon 408 bin liralık azalıs, Milli Saraylar Idaresi Baskanlıgına devredilen 868 personel giderleri ile Yeni Halkla Iliskiler Binasıyla ilgili ödenegin 2020 yılı bütçe teklifinde yer almamasından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

