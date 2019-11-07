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Memurlar.net olarak Milli Eğitim Bakanı'yla konuştuk... 'Rahmetli annemin bir sözü vardı, atın kuyruğu dursun sen durma'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile eğitim camiası formasyon ve atama bekleyen öğretmenler ile ilgili detaylı bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajda, Şubat atamalarının yanı sıra, Bakan Selçuk'un özel hayatına dair bazı sorular da yönelttik. Ziya Selçuk'a, kasım ayındaki ara tatilin, Bakanı da kapsayıp kapsamayacağını sorduk. Bakan bey bu soruya "Benim rahmetli annemin bir sözü vardı, Ağustos'ta atın kuyruğu dursun sen durma, yani Ağustos'ta sinek çok olur tarlada ve atın kuyruğu hiç durmaz sürekli sineği kovar, o dursun sen durma derdi. Şu anda Milli Eğitim Bakanı'nın çalışma temposu böyle olması lazım." şeklinde yanıt verdi.
 07 Kasım 2019 21:04
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Memurlar.net olarak Milli Eğitim Bakanı'yla konuştuk... 'Rahmetli annemin bir sözü vardı, atın kuyruğu dursun sen durma'

Edip Üzen

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la, en son, Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde yapılan 29 Ekim Kabul Töreninde karşılaşmıştık. O günkü kısa konuşmamızda, daha sonra detaylı bir röportaj için sözleşmiştik.

Bakan Selçuk, bu sözleşmemize uygun olarak, 7 Kasım'da randevu verdi. Saat 14:00'te, Kızılay'daki Bakanlık binası birinci katta röportajımızı gerçekleştirdik.

Bugün, Bakan Ziya Selçuk'la yaptığımız görüşmenin ilk bölümünü yer vereceğiz. Diğer bölümünü ise daha sonra yayınlayacağız.

İşte Milli Eğitim Bakanı'na sorduğumuz bazı sorular ve cevapları şu şekilde

18 ve 22 Kasım tarihleri arasında, bu yıl ilk kez okullarda ara tatil olacak. Öğretmen ve öğrencilere yönelik bir etkinlik takviminiz olacak mı?

Dünyada yaz tatili uzunluklarının eğitim öğretim üzerinde etkisi, öğretmen eğitiminde etkisi, nedir? Türkiye'de yaz tatilinin uzun tutulması gerekliliği konusunda bir alışkanlık devam ediyordu. Fakat bütün dünyada okulların ara tatil ve yaz tatili dönemleri yeniden düzenlemelere tabi tutuldu, fakat Türkiye'de bu hiç düzenlenmedi. Netice itibariyle okulların açıldığı ilk hafta ve okulların kapandığı son hafta, biliyorsunuz seminerler yapılıyordu ve bütün öğretmenlerimizin çok yorgun olduğu ve bir an önce tatile başlama ihtiyacını duyduğu bir dönemdi.

Dünyada baktığınızda ortalama, 200-220 iş günü okul var, bazı okullarda Japonya gibi 240'a çıkıyor. Bizde 180 iş günü var. Başlangıçta işgününün çok ya da az olması birinci planda bir mesele değil, birinci plandaki mesele mevcut yapıyı çok etkili kullanmak. Asıl amacımız bu.

Yaz tatilinin süresi uzadıkça çocuklarımızın kazanımlarındaki unutma da artıyor. Yani bu tatillerin çok uzun olması bütün literatürde olumsuz olarak değerlendirilen bir konu... Bu mesele bu yükümlülüğün bir gereğidir. Yani, amacımız öğrencinin yaz tatilindeki unutma süresini azaltmaya çalışmak, bunun eğitimsel ve sosyal bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymak.

Öğretmen eğitimi açısından da öğretmenin en yorgun olduğu dönemler yerine, ara tatillerde hem biraz nefeslenmek hem de mesleki gelişimsel eğitimleri daha sakin bir atmosferde gerçekleştirmek gibi bir düşünceyle gerçekleştirdik. Netice itibariyle biz öğretmenimizin niteliğini, donanımını geliştirmek sorumluluğuna sahipsek, bunu en kaliteli ve en verimli bir şekilde nasıl yapabiliriz sorusunun da cevabını vermekle yükümlüyüz.

Öğretmenlerin ara tatil programı için ne düşünüyorsunuz, sadece seminer mi olacak yoksa gelişimsel içerikler var mı?

İlk ara tatil döneminde öğretmenlerimiz için sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırladık. Meslektaşlarımız, yazılım geliştirme ve zeka oyunları uygulamaları, müze, masal anlatıcılığı, halk oyunları, Türkçenin kullanımı ve diksiyon, kariyer rehberliği, okulda ilk yardım, çevre bilinci, robotik ve kodlama, teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi gibi konularda mesleki çalışma faaliyetlerinde bulunulabilecekler.

18-22 Kasım hemen sonrasında Öğretmenler günü var, öğretmenler gününe yönelik bir hazırlığınız var mı?

Öğretmenler gününe yönelik olarak da, bütün illerimizde öğretmenlerimiz için bir çok kültür sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. Ara tatil döneminin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün içinde bulunduğu haftaya denk gelmesi nedeniyle "Öğretmene Vefa" temasıyla, fark yaratan öğretmenlerle söyleşi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Şehit öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak, huzurevinde kalan emekli öğretmenlerimiz ziyaret edilecek.

Ayrıca, öğretmenlerimiz için birçok mesleki gelişim faaliyeti ve kültür-sanat programı gerçekleştirilecek. 81 ili temsilen her ilden öğretmenlerimiz, yurt dışında görev yapan öğretmenlerimiz, şehit yakını ve gazi öğretmenlerimizle Ankara'da bir hafta boyunca tiyatrodan sinemaya, operadan konserlere kadar birçok kültür, sanat etkinlikleri ile bir arada olacağız. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Türkiye Öğretmenler Kupası'nın Final Maçları ve Ödül Törenini yapacağız. Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında Öğretmenler arası Öykü Yarışmasında dereceye giren öğretmenlerimiz için de bir ödül töreni düzenleyeceğiz.

Milli Eğitim Bakanı için bir ara verme, bir tatil oluyor mu?

Benim rahmetli annemin bir sözü vardı, Ağustos'ta atın kuyruğu dursun sen durma, yani Ağustos'ta sinek çok olur tarlada ve atın kuyruğu hiç durmaz sürekli sineği kovar yani o dursun sen durma derdi, yani şu anda Milli Eğitim Bakanı'nın çalışma temposu böyle olması lazım.

Kendi ailenize ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz?

Aslında çok doğru değil ama hemen hemen neredeyse hiç vakit ayıramıyoruz. Çünkü eve gitsek de ev ödevlerimiz var, yani evde saatlerce yalnız kalıp çalışma fırsatı olduğu için gece boyunca da bu dosyaların okunması, raporlaştırılması gibi, çok fazla hareket olan bir Bakanlık ve sadece Bakanlık değil, iller ilçeler, tek tek her bir okulda her an müdahalede bulunmamız gereken bir durum olabiliyor. Bir yandan da Anadolu'da öğretmenlerimizle buluşuyoruz. Haftada en az bir ya da iki ilimizi ziyaret ederek hem bölgedeki eğitim durumunu yerinde takip ediyor hem de meslektaşlarımızla bir araya geliyoruz.

Eşiniz ve çocuklarınız yoğun mesaiden dolayı şikayetçi oluyorlar mı?

Onlar tabi bu meselenin bir millet ödevi olduğunun farkındalar, bir nevi askerlik gibi, bütün memleketin çocuklarının göz ışıltısını parlatmakla ilgili bir konu bu. Millet için memleket için fedakarlık anlamında onların da bakış açısı ve desteği oluyor hiç şüphesiz.

Bugün gündemde olan ve bizi de üzen Aksaray'da otizmli çocuklar konusu, bu konu çok gündeme geldi, konuyla ilgili bir inceleme başlattınız, Okul Müdürünü burada bir ihmali var mı... Varsa tedbiren görevden alma gibi bir şey söz konusu mu?

Şimdi zaten soruşturma başlatıldığı için bu süreçte neyin ne olduğunu daha net görme imkanımız var ama bizim bu tür durumlarda öncelikle çocuğumuzun yararına olan velimizin problemini ortadan kaldırıcı bir bakış açısına çok dikkat ediyoruz. Mevcut durumda ilk bakışta görebildiğimiz kadarıyla ortada bir problem var. Söz konusu üzücü hadiseye ilişkin, gerekli soruşturmayı başlattık. Mevzuat dahilinde oradaki yöneticiler için ön uygulama gerçekleştirilmiş vaziyette. Öğrenciler açısından, veliler açısından neyi ifade ettiğinin çok detaylı incelenmesi lazım. Bu münferit bir hadise fakat bütün Türkiye'ye mesaj verilmesi gereken bir konu... Bu çocukların hakkını hukukunu korumak ailesinden de önce bizim görevimizdir.

Atanamayan öğretmenlerin temel sorusu, Şubat'ta yapılacak öğretmen atamaları... Şubat'ta ne kadar öğretmen alınacak? Gönlünüzden geçenin 60-80 bin olduğunu biliyoruz

Hepimiz Türkiye'deki genel durumla ilgili bazı değerlendirmeler yapıyoruz. Bizim öğretmen adaylarımız adına daha çok imkan, fırsat sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu bütün kabine üyelerinin ve sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde çok önemsenen bir konu, bu konuda da bütün gayretlerimizi sürdürüyoruz şu anda da çalışmalar neticelenmediği için bir rakam vermem mümkün değil.

Formasyon meselesi tamamen çözüldükten sonra, aday Eğitim Bilimleri sınavına girip puanı yüksekse öğretmen olarak atanabilecek daha sonra formasyon eğitimi mi alacak?

Şu anda iki üç senaryo ve simülasyon var. Bunlardan bir tanesi sizin söylediğiniz, yani biz formasyonu olan insanlara öğretmenlik sınavını kazandıktan sonra belirli bir süre eğitim vereceğiz, formasyonu olsa da eğitim vereceğiz. Olmayanlara ise bu süre biraz daha uzun olacak.

Memurlar.Net - Özel

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