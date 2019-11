Çocuklara ayrı kitap fuarı lazım

İstanbul Kitap Fuarı 38. yılında 9 günde 3 bini aşkın etkinliğe imza attı. Çocuk, genç, yetişkin günde 100 bin İstanbullunun Büyükçekmece'de ziyaret ettiği fuarda onlarca yayınevi de okuyucuyla buluşturdu. Fuarın bu son iki gününde ise fuar yolundaki izdiham haberleri medyada yer alacak. Hafta içi çalıştığı bu iki günü tercih eden fakat metrobüs durağında sıkışıp fuara varana kadar bütün enerjisi tükenen okuyucular sosyal medyadan isyan edecek, girebilenler alandaki yoğunluktan, fuarı huzurla dolaşamadığından, sevdiği yazarın imzasına yetişemediğinden dem vuracak. Peki, sokaklarında hayata yetişme telaşının rüzgarlarının estiği, her gün artan nüfusuyla dev bir metropole dönüşen İstanbul'da böylesine önemli bir fuara ulaşmak niçin bu kadar zahmetli? AVM'lerin bile 22.00'a kadar açık olduğu bir şehirde düzenlenen bir fuar daha geç saatlere kadar hizmet veremez mi? Her gün belediye otobüsleriyle fuara taşınan çocuk ve gençlere yönelik eğitim, edebiyat yayınları ayrı bir fuar olamaz mı? Giremeyenin bir, girenin bin pişman olduğu fuara ziyaretçilerini daha memnun edecek bir çekidüzen vermenin zamanı artık gelmedi mi? İlgilelerine sorduk.

YAYIN POLİTİKASI UZMANLAŞMALI

Basın Yayın Birliği BaşkanıEmrah Kısakürek: Tematik düzenlemenin bir örneğini Meksikada Guadalajara'da gördük. Orası Latin Amerika Yayın dünyasının en önemli fuarı. 09:00-17:00 arası profesyonellere, 17:00-21:00 arası halka açık. Ama bir yanda kocaman bir salon sadece çocuklara ayrılmış. Salona çocuklar ayrı kapıdan girip, kendileri için hazırlanmış etkinlik alanları ve yayınevi standlarını gezip, konser ve tiyatro izleyip geri çıkıyorlar. TÜYAP'ta çocuk, gençlik, yetişkin, kurgu, kurgu dışı kitapları satan yayınevleri bir karmaşa halinde. Çok salona bölünmenin yanında bir de her salonda olmak isteyenlerin kaosu var. Fuarın kategorize edilmesi aslında iyi bir planlamayla mümkün. Yayıncı birlikleri ve fuar organizatörleri elele verip çok daha güzel bir fuar organize edebilirler. Türkiye'de yavaş yavaş yayın politikası konusunda uzmanlaşmaya gidilmesi de zaruri.

TEMATİK FUAR İÇİN ERKEN

TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder: Fuarın geç saatlere kadar açık olması mümkün değil çünkü çalışanların buradan evine ulaşma meselesi var. Önümüzdeki yıllar içinde belli günler belirleyip daha geç saatlere kadar uzatmayı düşünüyoruz açıkcası. Kitap satın almak isteyen dağıtımcılar gibi profesyoneller için önümüzdeki yıl fuarın bir gün erken açılması ya da bir gün geç kapatılması gibi düzenlemeler düşünüyoruz. Üzerinde çalıştığımız konular bunlar. Uzaklık konusunda yapabileceğimiz bir şey yok çünkü İstanbul'da ne Beşiktaş ne Kadıköy ne de merkezi başka bir yerde böyle büyük bir alan yok. Daha önce eğitim ve kaynak kitapları tamamen ayrı salonlara aldık. Çocuk ve gençlik yayınlarını ayırabilir miyiz meselesini her yıl düşünüyoruz, tartışıyoruz ama ne yazık ki bazı orta ölçekli yayıncılar hem kültür hem çocuk yayıncısı olduğu için ayırabilecek güce sahip değil. Ortak nokta bulamadık. Diğer boyutu da şu, haftasonu özellikle çocuk aileyle birlikte geliyor. Hepsi kendine göre kitap bakıyor, siz bunu böldüğünüzde aileyi bölmüş olacaksınız. Bu çok derin bir konu, tematik ayrımlar olacak mı kısmında şu an bir şey söylemek için erken. Şu an daha çok fuarın 40. yılı kutlama organizasyonlarına odaklanmış durumdayız.

PROFESYONEL BULUŞMALAR OLMALI

Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk: Yayınların segmentlerine göre yerleşim konusunu defalarca gündeme getirdik. Ancak yayıncılarımızın segmentler arasındaki geçişliliği nedeniyle itirazlarla karşılaştık. Büyük çoğunluğunun kurgu , kurgu dışı hatta çocuk yayınları olduğu için bu ayrıma gitmekte zorlandıkları görüldü. Bazı yayıncı arkadaşlarımız bu çeşitliliğin faydalı olduğunu düşündüğü gibi bazı yetişkinlere yönelik kitap yayınlayan yayıncılarımız gençlerin ve öğrencilerin kalabalıklığından şikayet ediyorlar. Fuar yayıncıların, yazarların, çizerlerin okuruyla buluşmasıyla beraber uluslararası işbirlikleri, deneyimleri paylaşmasının yanı sıra ve ülke içinde kitapçılar dağıtımcılar, kütüphaneciler vb profesyonel buluşmalara da sahne olmalıdır. Hep şikayet edilen uzaklık konusu çok konuşulmakla beraber ne yazık ki fuarın yayıldığı ve ihtiyacı karşılayabilecek 50 bin metrekarelik başka bir alan yok. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılışta belirttiği gibi belki fuara gelmeyi kolaylaştıracak çözümleri hayata geçirmek önemli bir görev olacaktır.

SALİHA SULTAN