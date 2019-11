Gurbetçilerden Diyarbakır annelerine destek

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini 78'inci günde devam ettiren ailelere destek ziyaretleri devam ediyor.

Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya'dan gelen bir grup, anneleri ziyaret etti, onlara kırmızı gül verdi. Türk bayrağının hediye edildiği ziyarette, duygusal anlar yaşandı.

Aileler, Türk bayrağını eylem yaptıkları çadıra astı, Avrupa ülkelerine tepkilerini dile getirdi.

-"Fahri Diyarbakırlı olmaya karar verdik"

Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Ali Erkoç, grup adına yaptığı açıklamada, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, annelerin başlatmış olduğu davayı anlatabilmek için geldiklerini söyledi.

Avrupa devletlerinin sınırlarını kaldırıp birleştiklerini, Türkiye'yi ise bölmeye çalıştıklarını ifade eden Erkoç, şöyle konuştu:

"Bizim bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Çünkü Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile asil bir milletiz. Burada aramızda her milletten insan var. İçimizde gelenlerden Alevi ve Kürt olan vatandaşlarımız da var. Bir bayrak altında bulunduğumuz müddetçe sırtımızı kimse yere getiremez. Bizi bölüp parçalamalarına izin vermeyeceğiz. Kafilece fahri Diyarbakırlı olmaya karar verdik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinden olursak olalım Diyarbakırlıyız. Diyarbakır'ı fahri olarak her yerde savunacağız. (Annelerin başlattığı eylem) Bu davayı herkese anlatacağız. Belki dillerimiz farklı olabilir ama bizim her şeyimiz bir."