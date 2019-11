Evrenesoğlu 'vahiy videosuyla' hatırlanacak

Sahte peygamber olarak bilinen İskender Evrenesoğlu (86), Bursa'da 1933 yılında doğdu. Üniversite eğitimini 1950'lerin ortalarında İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nda tamamladı. Vakıflar Bankası, Kamu İktisadı Teşebbüsleri gibi kurumlarda çalıştı. 1986'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzun yıllar ekonomi alanında uzman olarak görev aldı. 1965 sonrası Türkiye İşçi Partisi'ne üye olduğunu dair açık kaynaklarda bilgiler de yer aldı.

"Risalet Nurları" isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanındı. Arapça bilmemesine rağmen Kur'an-ı Kerim meali yazdığı ortaya çıktı. 90'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) göç eden İskender Evrenesoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye'de faaliyetlerini devam ettirdi. Evrenesoğlu kurduğu vakıflar, şirketler, internet sitelerinden yaptığı satışlar ve müritlerinden gelen paralarla ABD'de lüks bir yaşam sürdü. Yine propaganda amaçlı yapılan bir videoda özel uçağını kullanırken görüntülendi.

'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

ABD'nin Virgina eyaletinde kendisini 'mehdi', 'resul', 'peygamber' olarak ilan etti. Aynı zamanda ayetleri çarpıtarak tahrif etmeye çalıştı. Hatta meal çalışmasında 'peygamberlik' ile alakalı ayetler sanki İskender Evrenesoğlu'na gelmiş gibi aktarıldı. Sapkın fikirlerini de internet üzerinden insanlara ulaştırmaya çabaladı. İskender Evrenesoğlu'nun kurucusu olduğu Medeniyet, İrfan, Hayır ve Refah Vakfı mahkemece kapatıldı. İnternet siteleri Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun talebi üzerine, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince, erişim engellendi.

İskender Evrenesoğlu, "Biz konuşurken bazen Allah-ü Teala'nın bize bir şeyler söylediğini siz anlayabilirsiniz. Nereden anlayacaksınız? Sakallarımıza dikkatle bakın. O konuşurken sakallarımızda genişleme olur" dediği de internet üzerinden yaptığı konuşmalarında yer aldı. Vahiy geldiğini iddia ettiği anlara ilişkin bir videosu paylaşım rekorları kırdı.

ABD'de 18 yaşındaki genç bir müridi 2009 yılında onu savcılığa şikayet etti. Maryland eyaletinin Chesapeake şehrinde yaşayan Evrenesoğlu bu olay nedeniyle bir süre tutuklu kaldı. Polis kayıtlarında Evrenesoğlu'nun kendisinden dua istemeye gelen Türkiyeli bir genç kadını taciz ettiği suçlaması yer aldı. Olay ülkedeki gazetelere geniş bir şekilde yansıdı. Amerikan Channel 3 televizyonuna bağlanan taciz kurbanı kadın Evrenesoğlu'nu 16 yıldır tanıdığını, ölen babasının da onun müridi olduğunu söyledi.

İskender Evrenesoğlu, anne ve kızı arasındaki taciz olayıyla ilgili ses kaydı da internete düştü.. Ses kaydında, genç kız İskender Evrenesoğlu'na "Günlerdir uyuyamıyorum, Türkiye'ye geldiğinden beri, kimseyle paylaşamıyorum bu konuyu. Sizle en son görüşmemizden sonra benim psikolojim alt üst olmuş vaziyette, sizden bir açıklama bekliyorum. O gün sen her şeyi en güzel şekilde anlattın, senin söylediğin gibi olması lazım sen doğruyu söylüyorsun ve olay bitti. Bu kadar basit öyle mi? Bir anlık bir şey için psikolojimin alt üst olması çok normal. 15 yıldır bu yola baş koyduk, özellikle annem olsun, babam olsun! Babam sizin için canını verdi. Biz size emanettik teşekkürü böyle mi olmalıydı. Günlerdir gözüme uyku girmiyor ve kimse ile bunu paylaşamıyorum, gerçekten kafayı yemek üzereyim" diyor. İskender Evrenesoğlu ise "Evvelden de bunlar oldu. Evet, bunlar oldu ve sonra bitti. Sen bitmesini istedin ve gerçekten de haklıydın." diyerek cevap veriyor. Annesi ise bir süre sonra telefondan İskender Evrenesoğlu'na şunları söylüyor: "Ben kendime yapılanı tamam demiştim, mezara götürecektim, ama evladıma yapılanı hazmedemem mümkün değil. Oruçlu ağzıyla gelip aynı şeyi yaşamış erkek eli değmemiş evladım... Bunu artık benim kaldırmam mümkün değil. Biz burada her an ölüyoruz. Sizin biranlık zaafınız için. Biz emanettik biz size. Hiç inanmıyorum artık size, her şeyimi verdim ama namusumu veremem."

