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Twitter'dan silinecek hesaplarla ilgili yeni açıklama

Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan, 6 aydan uzun süredir aktif olmayan hesapları sileceğini belirten sosyal medya platformu yeni bir açıklama paylaştı.
 04 Aralık 2019 19:39
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Twitter'dan silinecek hesaplarla ilgili yeni açıklama

Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan, 6 aydan uzun süredir aktif olmayan hesapları sileceğini belirten sosyal medya platformu yeni bir açıklama paylaştı.

27 Kasım tarihinde 6 aydır aktif kullanılmayan hesapları sileceği açıklanan Twitter'dan yapılan son açıklamada, şirketin bu planı iptal ettiği ve bu durum için yeni bir yol izleyeceği belirtildi.

DHA
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