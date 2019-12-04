Twitter'dan silinecek hesaplarla ilgili yeni açıklama
Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan, 6 aydan uzun süredir aktif olmayan hesapları sileceğini belirten sosyal medya platformu yeni bir açıklama paylaştı.
|04 Aralık 2019 19:39
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Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan, 6 aydan uzun süredir aktif olmayan hesapları sileceğini belirten sosyal medya platformu yeni bir açıklama paylaştı.
27 Kasım tarihinde 6 aydır aktif kullanılmayan hesapları sileceği açıklanan Twitter'dan yapılan son açıklamada, şirketin bu planı iptal ettiği ve bu durum için yeni bir yol izleyeceği belirtildi.
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