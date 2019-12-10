MEB, yurt dışına 488 öğretmen görevlendirecek. Kılavuz yayımlandı
|10 Aralık 2019 01:00
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Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışına görevlendirilecek 488 öğretmeni seçiminde uygulanacak kılavuzu yayımladı. Yayımlanan kılavuza göre başvurular 10 ila 23 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Mesleki Yeterlik sınavı 23 Şubat 2020 tarihinde uygulanacak, sınava katılmak isteyen adaylardan 130 TL sınav ücreti alınacak.
Sınav başvurusu yapmak isteyen öğretmenlerin, başvurunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunması gerekmektedir. Sınava vekil ve sözleşmeli öğretmenler başvuramayacak.
Tablo - 5'te belirtilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Tablo 7'de belirtilen, Biyoloji, Fizik ve Matematik alanlarında İngilizce; Tablo 1'de belirtilen ülkelerdeki alanların tamamında ise görevlendirmeye esas yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde YDS veya YÖKDİL Sınavından en az "E/50 Puan" düzeyinde ya da sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk bir dil belgesine sahip olmak şartı aranmaktadır.
İŞTE ÖĞRETMENLERİN GÖREVLENDİRİLECEĞİ ÜLKELER:
* Almanya'da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek
Öğretmen Sayısı: 120
* İsviçre'de Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 6
* Fransa'da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 10
* İngilizce Dil Belgesi İstenen Ülkelerde (Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere,
İsviçre, İtalya vb.) Türkçe
ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 62
* Arnavutluk, Moldova, Romanya ve Batı Trakya'da görevlendirilmek üzere: 11
* Suudi Arabistan'da görevlendirilmek üzere:: 23
* Kuveyt, Katar ve İran'da görevlendirilmek üzere: 17
* Tacikistan, Lübnan, Tunus vb. ülkelerde görevlendirilmek üzere: 7
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevlendirilmek üzere: 50
* Gürcistan ve Türk Cumhuriyetlerinde görevlendirilmek üzere: 102
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