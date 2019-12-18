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'Kebapta tağşiş' iddialarına Adana'dan açıklama

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü: Adana kebap veya herhangi bir et ürününe talaş karıştırılması, tüketim esnasında tüketiciler tarafından duyusal olarak bariz bir şekilde fark edilecek ve tüketilmesi mümkün olmayacaktır
 18 Aralık 2019 16:09
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'Kebapta tağşiş' iddialarına Adana'dan açıklama

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana kebabıyla ilgili bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde kebap ve et ürünlerine talaş karıştırıldığı şeklinde basında haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerle ilgili resmi kontrollerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri tarafından risk esasına göre gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda bu yıl kentte 32 bin 512 denetim yapıldığı, ayrıca bakanlıkça ilan edilen denetim seferberliği kapsamında 25-30 Kasım'da farklı sektörlerdeki işletmelerde 1422 resmi kontrol gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bunlar dışında et ve et ürünleriyle ilgili olarak özellikle tür tayini amaçlı geçen yıl 787, bu yıl ise 553 et ve et ürünü numunesinin alındığı ve mevzuata aykırı davranan işletmeler hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulandığı aktarıldı.

Söz konusu işletmeler ve ürünlerle ilgili resmi kontrollerin aralıksız sürdürüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde basında yer alan Adana kebapla ilgili tağşiş haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Adana kebap veya herhangi bir et ürününe talaş karıştırılması, tüketim esnasında tüketiciler tarafından duyusal olarak bariz bir şekilde fark edilecek ve tüketilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca, kebap ve diğer gıda üretimi işletmelerinde kullanılan baharatlar da bakanlığımızca denetlenmekte ve tağşiş ve boyar madde kullanılması ihtimaline karşılık numuneler alınarak yetkilendirilmiş laboratuvar müdürlüklerinde gerekli analizleri yaptırılmaktadır."

- Esnaftan tepki

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Arslan, Çukurova Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediğini toplantıda, bu meslekte bir gün bile çalışmış ustanın iddia edildiği gibi böyle bir yola başvurmayacağını söyledi.

Et fiyatlarının arttığını, maliyetlerin arttığını dile getiren Arslan, esnafın fedakarlık ederek ayakta durmaya çalıştığını, hileli yollara başvurmadığını savundu.

Zaimoğlu da "Tescil belgesi alarak Adana'da faliyet gösteren Adana kebapçılarında hileli kebap olması söz konusu olamaz. Zaten yetkililer devamlı denetim yapmaktadır. Denetimlerde tescil belgesi olmayan birkaç işletme çıkmış olabilir ama bu Adana'daki tüm kebapçıları zan altında bırakmamalıdır." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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