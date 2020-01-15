Yaşlı adam idrarını tutamadı, yangında öldü
|15 Ocak 2020 11:15
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ömerler Sokak'ta ikamet eden 90 yaşındaki 9 çocuk babası Mehmet Akan, yalnız yaşadığı evinde uyurken, kullandığı elektrikli battaniyenin prizinden yangın çıktı.
Yakınları yaşlı adamın evinden duman çıktığını fark edince, durumu itfaiyeye bildirdi.
İDRARINI KAÇIRDI, YANGIN ÇIKTI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, ancak yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın elektrikli battaniyeye idrarını kaçırmasıyla oluşan elektrik şasesinden yangının çıktığı tahmin edilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
"PROSTAT VARDI"
Ölen Mehmet Akan'ın torunu Mehmet Akan, dedesinin prostat sorunu olduğunu belirterek,
"Battaniyesine idrar kaçırdığı, bu yüzden de elektrik kontağı oluşup yangın çıktığı düşünülüyor. Dedemde prostat vardı. Bundan dolayı da sıkıntı yaşıyordu."şeklinde konuştu.
Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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