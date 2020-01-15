PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı dağa kaçırmış
|15 Ocak 2020 12:56
|Yazdır
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 135'inci gününde 66'ya yükseldi. Teröristlerin 8 yıl önce polis kıyafeti giyip 'Baban emniyette bizimle gel' diyerek Şeyma Sancar'ı kaçırdığı kaydedildi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 66'ya yükseldi. Van'da, 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için gelen anne Nazlı Sancar da oturma eylemine katıldı. Anne Sancar, kızının terör yandaşları tarafından zorla kaçırıldığını belirterek, kaçıranların yakalandığını para karşılığı kızını gönderdiklerini itiraf ettiğini söyledi. Sancar, "Kızımı sınıf arkadaşları, terör yandaşları zorla kaçırdılar, götürüp HDP'ye teslim ettiler. Kızım amcasının evindeyken arkadaşı arayıp dışarı çağırıyor, terör yandaşları polis kıyafeti giyip 'Baban emniyette sende gel' diyorlar. Kızım karşılık veriyor gelmeyeceğim diyor kızımı zorla arabaya atıp götürüyorlar. Kızımızı çok aradık, hiçbir yerde iz bulamadık emniyete haber verdik. Kızımı götüren kişi belli, yakalandılar itirafçı oldular. Gelip biz bu kızı götürmüşüz dediler, ifadelerinde vicdan azabı çektiklerini söylediler. Allah onların belasını versin bizim yüreğimizi yaktılar onların da yansın. 8 yıldır gecemiz gündüzümüz yok. Kızım gel hepimiz seni bekliyoruz, ben bu eyleme katılıyorum, kızımı almadan gitmiyorum. Kızım gel Şeyma, baban biz hepimiz yaşıyoruz seni bekliyoruz. Beni duyuyorsan gel, hiç aramadı 8 yıldır sağ mı ölümü bilmiyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 3 gözaltı
15 Ocak 2020 14:04
|Kaynar suyun içine düşen çocuk öldü
15 Ocak 2020 13:58
|Sahte evrakla vatandaşlık almaya çalışanlara operasyon: 12 gözaltı
15 Ocak 2020 12:52
|Manisa'da aracın açılan kapısından düşen çocuk ölümden döndü
15 Ocak 2020 12:29
|FETÖ'ye ait 127 milyon Dolar sahte para ele geçirildi
15 Ocak 2020 11:51
|Yaşlı adam idrarını tutamadı, yangında öldü
15 Ocak 2020 11:15
|Ankara'da 'Yarışalım mı?' sorusuna ret cevap veren sürücüyü dövdü
15 Ocak 2020 10:54
|Kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
15 Ocak 2020 10:18
|Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü
15 Ocak 2020 10:03
|Doğa Koleji'nde kriz devam ediyor
15 Ocak 2020 09:38