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'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polise çarptı
Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu yaralanan trafik polisi tedavi altına alındı
|15 Ocak 2020 15:10
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Melikgazi ilçesi Nazmi Toker Caddesi'nde polis ekipleri, 38 AVV 726 plakalı aracı durdurmak istedi.
Ehliyetinin olmadığı belirtilen ve "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Murat A'nın kullandığı araç, trafik polisi Hasan Deniz'e çarptı.
Yaralanan polis memuru Deniz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polise çarptıktan sonra aracından inen zanlı Murat A, gözaltına alındı.
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