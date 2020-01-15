1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Wikipedia kararı, Meclis gündeminde

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: (Wikipedia kararı) Süreç kendi içerisinde ilerlemektedir. Biz de yakinen takip ediyoruz
 15 Ocak 2020 16:42
Yazdır
Wikipedia kararı, Meclis gündeminde

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Anayasa Mahkemesinin Wikipedia kararına ilişkin sürecin kendi içerisinde ilerlediğini, süreci yakinen takip ettiklerini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gazilerin vazife malulü aylığıyla ilgili teknik sıkıntıları çözecek yasal düzenlemelerin en kısa sürede Meclise geleceği" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, bu konuda hangi adımların atıldığını bilmediklerini, gazilerin mağduriyetleri giderilinceye kadar konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Merkezi Yönetim Bütçesinin 2019 yılında 123,7 milyar lira açık verdiğini belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Sene başında Sayın Albayrak'ın açıklamasına göre bütçede 80 milyar açık beklenirken, bugün açıklanan rakamlara göre yüzde 50 civarında bir negatif sapma meydana gelmiştir. Ekonomide yapılan hesaplarda yüzde 50'den fazla bir sapma ortaya çıkıyorsa, ekonomi yönetiminin başarısından bahsedebilmek mümkün değildir. Başta Sayın Albayrak olmak üzere ekonomi yönetimi 2019'da sınıfta kalmıştır. Böyle devam edersek, 2020 yılında bütçe açığı 200 milyar lirayı aşacaktır. Bu, ekonomi yönetiminin iflası demektir."

- "Sakarya genel uygulamadan müstesna tutulmalı"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bir kısım değişiklikler yapıldığını belirterek, buna göre bir parselde bir bitki arka arkaya üç yıl ekilirse üçüncü üretim için havza bazlı destekleme ödemesinin yapılamayacağını aktardı.

Bu konuda Sakarya ile ilgili farklı bir değerlendirme yapılması gerektiğini kaydeden Bülbül, Sakarya'da mısır üretiminde ikame edebilecek başka bir ürün olmadığını belirtti.

Sakarya'da çiftçilerin arka arkaya ekim yapabilmesi ve üçüncü defa ekim yaptığında desteklemelerden faydalanabilmesi gerektiğini dile getiren Bülbül, "Sakarya'da arka arkaya ekimden kaynaklanan riskler ve zararlar bugüne kadar meydana gelmediği gibi verim artarak devam etmektedir. Sakarya'nın genel uygulamadan müstesna tutularak, arka arkaya üçüncü ürün ekiminde de Sakarya'da mısır çiftçisinin desteklemelerden faydalanabilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hukukun üstünlüğünü tanımıyorlar"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Wikipedia'ya ilişkin çıkan karara işaret ederek, Anayasa Mahkemesinin yerel mahkemeye kararı göndermesine rağmen, yerel mahkemenin gerekli adımı atmadığını kaydetti. Oluç, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi üst mahkemelerin bağlayıcı kararlarını uygulayamayan birinci derece mahkemelerin hukuk garabeti devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'de hukuk olmadığını iddia eden Oluç, "Hukukun üstünlüğünü tanımıyorlar. Evrensel demokratik hukuk ilkelerini uygulamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok sayıda haber ajansının engelleme ile karşı karşıya olduğunu savunan Oluç, Sulh Ceza Hakimlerinin kararlarıyla binlerce eleştirel haberin engellendiğini öne sürdü.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından 2019 yılına dair hazırlanan rapora dikkati çeken Oluç, SGK'nin meslek hastalığından ölen işçileri kayıt altına almadığını iddia etti.

Oluç, iş cinayetlerinin engellenmesi için iktidarın ve iş yeri sahiplerinin üzerlerine düşeni yapmadıklarını, bu durumun önüne geçmek için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

- "Erişim engelinin bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, merhum KKTC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük'ü ile şair, roman ve oyun yazarı Nazım Hikmet Ran'ı rahmet ve minnetle andı.

Wikipedia'ye yönelik Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını ancak söz konusu siteye erişimin henüz mümkün olmadığını dile getiren Özel, "Resmi Gazete'de yayımlanma, tüm kurum kuruluş özel, tüzel kişilikler için ilanen tebligattır. Bu vakitten sonra arıza çıkarmak bu hukuksuzluğun ve hak ihlalinin bilerek, kasten ve talimatla yapıldığının ve Anayasa Mahkemesi dışından, başka bir yerden talimat beklendiğinin itirafı niteliğindedir. Bu ayıbın daha fazla sürdürülmemesini ve erişim engelinin bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Özel, Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akibetine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadığını belirterek, bu konunun Meclis Başkanlığınca ele alınmasını ve TBMM'nin ivedilikle bilgilendirilmesini istedi.

CHP'li Özel ayrıca KPSS'ye girerek puan alan sağlık personeli adaylarının atamalarının da bir an önce yapılmasını talep etti.

- "Yakınen takip ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, hayatını Kıbrıs davasına adamış Fazlı Küçük'ün vefatının yıl dönümü olduğuna işaret ederek, kendisini rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Wikipedia konusuna değinen Turan, Türkiye'de hukukun kısmi eleştirilere rağmen kendi mecrasında usulüyle devam ettiğini vurgulayarak "Anayasa Mahkemesinin kararı Resmi Gazete'de yayınlanmış. Süreç kendi içerisinde ilerlemektedir. Biz de yakinen takip ediyoruz." diye konuştu.

Bu arada TBMM Genel Kurulunda, Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Komisyonu'nun görev süresinin bir ay uzatılmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Genel Kurulu toplandı
15 Ocak 2020 14:48		 TBMM Genel Kurulu toplandı
14 Ocak 2020 16:19
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
12 Ocak 2020 11:09		 'Libya tezkeresi' Genel Kurul'da
02 Ocak 2020 15:24
Meclis'te 'Libya tezkeresi' tartışması
02 Ocak 2020 13:57		 TBMM Genel Kurulu toplandı
21 Aralık 2019 13:06
CHP'li Kecisi: Elin parasıyla düğün yaptık
20 Aralık 2019 18:51		 'Dünyanın hiçbir tarafında hem demokrat hem terörist olunmaz'
20 Aralık 2019 18:48
2020 yılı bütçesi görüşmelerinde son gün
20 Aralık 2019 14:12		 'TOKİ, 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapıyor'
18 Aralık 2019 14:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:15 - Eniştesi ve kız kardeşini katleden polis memuru tutuklandı18:15 - Hyundai Türkiye'deki üretimini durduruyor!18:11 - Rusya'da hükümet istifa etti18:09 - Öğretmenin öğrencileri için yardım çağrısına AFAD yanıt verdi18:08 - Meslek lisesi öğrencileri harçlıklarını okuldan çıkarıyor18:05 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi18:01 - PKK'ya finans sağlamak için Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı17:49 - Otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını sırtındaki çantası kurtardı17:40 - Mısır'da AA ofisine baskın: 4 gözaltı17:39 - Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı, Dışişlerine çağrıldı
17:36 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:32 - YSK seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı17:31 - Motorine 20 kuruş indirim, fiyatlara yansımayacak17:22 - Gün sonu döviz fiyatları17:11 - İzmir'de feci ölüm: Dövmedeki yazı gerçek oldu17:08 - Teşhisi zor, tedavisi kolay 'çölyak hastalığı'16:57 - Dışişleri, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı16:55 - Bakan Pakdemirli'den üniversite adaylarına burs müjdesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
Külliye'de 'asker selamı' konuşuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yatay mimari dikey mimari. 1
ali tezel'in gözaltına alınması 1
los pollos hermanos 2
gazi koşusu 1
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 5
otomatik portakal 3
çalışmak istemedikleri memurun tayinini kutlayan iş arkadaşları 1
14.01.2020 fenerbahçe'nin tweeti 1
dürbün 1
katlanmak 8
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam