Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 478,00 liradan işlem gördü
|15 Ocak 2020 17:36
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 294,10 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.958,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 294,10 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|291,90
|292,10
|293,90
|294,10
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.924,00
|1.945,00
|1.937,00
|1.958,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|266,20
|270,20
|268,00
|272,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.880,00
|1.900,00
|1.893,00
|1.913,00
|Yarım Ziynet
|940,00
|950,00
|946,00
|956,00
|Çeyrek Ziynet
|470,00
|475,00
|473,00
|478,00
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