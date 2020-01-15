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Otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını sırtındaki çantası kurtardı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde okulun kapısından yola aniden çıkan kız öğrenciye dolmuş çarptı. Metrelerce sürüklenen kız öğrenciyi otomobilin altında kalmaktan sırtındaki çantası kurtardı. Kazadan yara almadan kurtulan küçük kıza ilk müdahaleyi esnaf yaptı
 15 Ocak 2020 17:49
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Otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını sırtındaki çantası kurtardı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde okulun kapısından yola aniden çıkan kız öğrenciye dolmuş çarptı. Metrelerce sürüklenen kız öğrenciyi otomobilin altında kalmaktan sırtındaki çantası kurtardı. Kazadan yara almadan kurtulan küçük kıza ilk müdahaleyi esnaf yaptı.

Edinilen bilgiye göre Çırpan Mahallesi Op. Dr. İlhami Şanal Sokak'ta bulunan Balibey İlkokulu'nda saat 14.30 sıralarında yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Otizmli olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, servise yetişmek için koşarak okulun kapısından çıkıp yolun karşısına geçmek istedi. Tam bu sırada seyreden bir dolmuş bölgedeki hatalı parklanmalar sebebiyle küçük kızı fark etmeyerek çarptı. Yere düşen küçük kız dolmuşun önünde metrelerce sürüklense de sırtındaki çantası sayesinde dolmuşun altına girmekten kurtuldu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan kız öğrenciye çevredeki bir esnaf ilk müdahaleyi yaptı. Kucaklayarak kıç çocuğunu yolun kenarına taşıyan esnaf daha sonra 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Okul çıkışında öğrencilerin direk sokağa çıkması tehlike arz ederken, veliler ve mahalle sakinleri bu duruma tedbir alınmasını istedi.
İhlas Haber Ajansı
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