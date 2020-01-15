PKK'ya finans sağlamak için Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye finans sağlamak amacıyla Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı
|15 Ocak 2020 18:01
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye finans sağlamak amacıyla Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narko-terör faaliyetleri ile mücadele çalışmaları kapsamında, PKK/PYD terör örgütlerine finans sağlamak amacıyla Suriye'den kaçak yollarla Birecik ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 57 kilogram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
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