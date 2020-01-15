Ekrem İmamoğlu'nun toplantıyı terk etme nedeni

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin davetlisi olarak Ankara'da düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi"ne katıldı. Davette, İBB'ye, sinyalizasyon konusundaki çalışmaları dolayısıyla ödül verileceği, Ekrem İmamoğlu'nun ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacağı kaydedildi. Ancak kongrenin programında ödül yer almadı. Kanal İstanbul söylemlerini de duyan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki CHP'li büyükşehir belediye başkanları kongreye devam etmeme kararı aldı.

Konuşmacı olduğu panele katılmayacağını ifade eden İmamoğlu, gazetecilerin yaşananlara ilişkin sorularını yanıtladı.

Bana size Erdoğan ödül verecek denildi

Kongreye davet edilirken kendisine Cumhurbaşkanının ödül vereceğinin söylendiğini anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

-"Bilişim teknolojileri ile ilgili belediyelerimizin hazırladığı projeler var. Bunlar herhalde seçici kurullar tarafından çalışıldı. Bizim de sinyalizasyonla ilgili bir kurumumuzun çok özel yazılım çalışması vardı. Onla ilgili ödül uygun görülmüş. Her belediyemizin çok değerli projeleri vardı.

Bize yapılan davetin inceliği şurada: 'Sizin katılmanızı çok arzu ediyoruz. Mutlaka olmanız bizim için değerli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mız ödülü size verecek, takdim edecek. Sizin de özellikle bilişim, yüksek teknoloji, akıllı şehirler ile ilgili düşüncelerinizi alacağımız bir sempozyuma katılmanızı istiyoruz.'

Bu kadar güzel, bu kadar nezaketli davete hepimiz incelik gösterip, eksiksiz buraya katılmaya çalıştık. Ama 180 derece farklı bir psikoloji ile süreç yönetildi. Tekrar söylüyorum bunu söyleyenler TBB'nin gerçek ev sahipleridir" dedi.

Kanal İstanbul tuzu biberi oldu

Ekrem İmamoğlu, kongrede Kanal İstanbul mevzusunun gündeme getirilmesini de eleştirdi ve şunları söyledi:

-Bugün, ne yazık ki nezaketsiz bir gün olmuştur. Burada bütün belediyeler var. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bakanlar, Türkiye'nin atanmış, görevlerini yapmak zorunda olan bakanları. Örneğin, yüksek teknoloji konuşulacaktı. Ben zannettim ki, yüksek teknoloji ile ilgili bilişim ile ilgili yazılım ile ilgili Teknoloji Bakanı çıkacak, son beş yılda niçin 107 milyar dolar açık verdiklerini, ihracatla ithalat arasındaki farkın niçin 107 milyar dolar olduğunu açıklayacak, daha çok iş yapmamız gerektiğini söyleyecek, hep beraber bu işi üstlenelim diyecek. Onu demedi. Teknoloji Bakanı, ne alakası varsa bir su yolundan bahsetti. Peşinden, Şehircilik Bakanı keza.. Bütün bunlar yanlış ve katılmadığımız bir metot. Dediğim gibi nezaketsiz bir gün yaşanmıştır. Kaldı ki biz, kanalı elbette tartışabiliriz. İstiyoruz da zaten. Kaldı ki ben, defalarca, 'Davet edin gelelim, anlatalım sunum yapalım Sayın Cumhurbaşkanım' diye kendilerinden talepte bulunduk.

Benim için bugünün en kıymetli anı, kendilerine bu talebemi yenilediğim dört sayfalık mektubumu vermekti. Gördüğüm kadarıyla da Sayın Bakan'ın konuşması devam ederken ilgisini benim mektubuma döndürmüştü, onu okuyordu. Arkadaşlarım uyardılar."

-Bugün ne yazık ki kötü geçmiştir. Ve TBB, nezaketsiz bir gün hazırlamıştır. Bunu Fatma Hanım'a duyuruyorum. Kendisini biz çok nezaketli biliriz. Onu da ifade edeyim. Yanlış kimdedir, bilemem ama bize bir cevap borcu vardır. Bütçenin en büyük kısmını 6-7 belediye sağlıyor. Bizim bütçemizle orada görev yapılıyor. İhtiyacı olan belediyelere birtakım aktarmalar yapılıyor. Ki yapılmalı. Ama bugün gelinen noktadan hiçbirimiz hoşnut değiliz. Yerelde güçlü belediye başkanları olmamız adına -tüm belediyeler adına konuşuyorum- kötü bir deneyim yaşatılmıştır."

Bizim için toplantı bitti polemik yarışına girmem

Öğleden sonraki oturuma katılmayacağını açıklayan Ekrem İmamoğlu gerekçesini de şöyle sundu:

-"Bizim için toplantı bitti. Gerek yok. Düşünsenize, ben çıkıp ne diyeceğim. Gündem, sabahki gündemse, çıkıp ben onlarla polemik yarışına gireceğim. Böyle bir tarzımız yok. Vallahi beni İstanbul'da bekleyen çok işim var. Arkadaşlarımı, şehirlerinde bekleyen bir sürü işi var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız şu kapıdan çıksın, 100 tane işi çözer. Gündemimiz çok yoğun. Burası sadece bizim bugün beyhude vakit geçirmemize sebep olur. Onu istemiyoruz".