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İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlandı
 15 Ocak 2020 18:47
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İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve İmar Kanunu'nda değişiklikler öngören "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

Toplantı başlangıcında kanun teklifi hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Akyürek, ruhsata uymayan yapılarla ilgili caydırıcı yaptırımların getirildiğini, kaçak ve imara aykırı yapılarla ilgili cezaların da değerine göre belirlendiğini belirtti.

Tahir Akyürek, Kıyı Kanunu'nda yapılan değişikliklerle özellikle kıyılardaki kirliliğin ve keyfi iskele yapımının önüne geçilmesinin amaçlandığını, imar barışından yararlanan yapıların da deprem riskine karşı süreç içerisinde güçlendirilmesinin teklifte yer aldığını vurguladı.

Milletvekilleri, teklifin geneli üzerinde görüşlerini dile getiriyor.
Anadolu Ajansı
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