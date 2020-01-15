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Yabancıya konut satışında 2019 rekoru

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 2019'daki konut satışı, bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak, 1 milyon 348 bin 729 oldu. Türkiye genelinde konut satışı 332 bin 508'i ipotekli, 1 milyon 16 bin 221'i diğer satış türünde gerçekleşti.
 15 Ocak 2020 19:31
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Yabancıya konut satışında 2019 rekoru

Türkiye'de 2019 yılında ilk el konut satışı 511 bin 682, ikinci el konut satışı ise 837 bin 47 olarak gerçekleşti. Konut satışında 2019 yılında, İstanbul 237 bin 675 konut ve yüzde 17,6 payla ilk sırayı aldı. İstanbul'u, 132 bin 486 konut satışı ve yüzde 9,8 payla Ankara, 79 bin 221 konut satışı ve 5,9 payla İzmir izledi. En az satış ise 185 konutla Ardahan'da oldu.

ANTALYA'DA SATIŞ ARTTI

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya'da konut satışlarının 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 3,7 oranında artarak 65 bin 258 olduğunu açıkladı. Öncel, konut satışının bölgeye bağlı Isparta'da yüzde 4,8 oranında azalarak 6 bin 73, Burdur'da yüzde 19,8 oranında azalarak 3 bin 400 konut satıldığını söyledi.

YABANCILARA SATIŞTA YÜZDE 14.7'LİK ARTIŞ

Yabancılara konut satışının da 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 14,7 oranında arttığını belirten Abdi Öncel, "Yabancılara konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı 20 bin 857 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 8 bin 951 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 539 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 213 konut satışı ile Bursa izledi" dedi.

TÜM YILLARIN REKORU

Yabancılara yönelik konut projeleri üreten ve satışını yapan GYODER ve İNDER üyesi Helmann Construction Firması Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Türkiye'de 2019'da yabancılara satılan konut sayısının, 45 bin 483'e yükseldiğini ve tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Yabancıların en çok tercihi ettiği ilin 20 bin 857 konutla İstanbul olduğunu belirten Özgün, 2018'de 14 bin 270 satışın gerçekleştiği İstanbul'da, 2019'da büyük artış gözlendiğini kaydetti.

IRAKLILAR İLK SIRADA

Türkiye'de yabancıların en çok rağbet ettiği ikinci ilin Antalya olduğunu dile getiren Özgün, "2019'da Antalya'da yabancılara 8 bin 951 konut satıldı. Hem İstanbul hem Antalya hem de Türkiye geneli toplam satışları, tarihin en yüksek sayısına ulaştı ve rekor kırıldı. Türkiye'den konut satın alan ülkelere göre ilk sırada Irak var. İkinci sırada İranlılar, üçüncü ise Ruslar en çok konut alımı yaptı" diye konuştu.

AVRUPALI VE RUSLAR SAHİLLERİ SEVİYOR

Yabancıların konut aldığı bölgelere göre değerlendirmede bulunan Özgün, Irak ve İran gibi Ortadoğu ülke vatandaşlarının daha çok Bursa, Yalova, İstanbul ve Ankara'yı tercih ettiğini söyledi. Rus, Alman ve İngilizlerin Antalya ve Muğla gibi sahil kentlerini daha çok tercih ettiğini aktaran Selman Özgün, "Yabancılar, konut seçiminde ulaşımın daha rahat, uçuş sayısının fazla olduğu, gidiş-gelişin ekonomik olduğu illeri tercih ediyor" dedi.

FUL EŞYALI VE AKILLI EV İSTİYORLAR

Konut özellikleri açısından Avrupalılar ve Rusların 1+1, 2+1 gibi küçük konutları tercih ettiğini, Ortadoğu'dan ise villa veya geniş metrekareli çok odalı konutlar için daha çok talep geldiğini anlatan Selman Özgün, "İç özellikler açısından da eşyalı, akıllı ev teknolojisi gibi özellikler öne çıkıyor. Örneğin bizim yeni tamamlanan ve tamamına yakını yabancılara satılan projemizde sadece bavullarını alıp gelmeleri yeterli olacak. Ful eşyalı, ısıtma-soğutma, havalandırma, ışıklandırma gibi işlemleri ülkelerindeyken bile yapabilecekleri akıllı ev teknolojisi sistemi var" diye konuştu.
DHA
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