Türk Metal Sendikası, iş yerlerinde grev kararı aldı
|15 Ocak 2020 19:39
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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına (MESS) bağlı iş yerlerinde grev kararı aldıklarını bildirdi.
Kavlak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında işveren tarafı MESS ile masada anlaşamadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Metal işçisine dayatılan yoksulluk ücretini kabul etmeyen sendikamız, bugün itibarıyla grev kararı almıştır. Sendikamız üyelerimizin hak ve özgürlükleri için mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, temsil ettiği üyelerinden aldığı güçle yolundan dönmeyecektir. Kararımızın sendikamıza, üyelerimize ve işçi sınıfımıza hayırlı, uğurlu olsun."
MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi, metal iş kolunda faaliyet gösteren 200 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiriyor.
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