1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de 10 kanun teklifi kabul edildi

Uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin 10 kanun teklifi kabul edildi
 15 Ocak 2020 22:05
Yazdır
TBMM'de 10 kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin 10 kanun teklifi kabul edildi.

Müzakerelerin ardından kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- Türkiye ile Ruanda Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Arjantin Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Katılımcı BM Kuruluşları Adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında İncek/Ankara'daki Diplomatik Yerleşkede BM Binaları İçin Arazi Tahsisi, Tasarımı ve İnşasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Polonya Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Arjantin Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) ve 56'ncı Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak 6 Ekim 2016 Tarihinde Montreal'de İmzalanan Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Mali Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Özbekistan Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- 8 Mayıs 1996'da Taşkent'te İmzalanan Türkiye ile Özbekistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Gine Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Bu arada, Danışma Kurulunun önerisiyle TBMM Genel Kurulunun yarınki oturumunda TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu raporu görüşülecek.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM'ye sunulan 5 kanun teklifi kabul edildi
14 Ocak 2020 22:21		 37 maddelik Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
14 Ocak 2020 10:22
Çevre dostu bina sayısı artırılacak
14 Ocak 2020 07:41		 Şehirlerin kaderini değiştirecek inşaatlar için yeni kanun teklifi
13 Ocak 2020 11:27
AK Parti'nin iki yeni kanun teklifiyle TBMM mesaisine başlıyor
11 Ocak 2020 12:18		 Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
10 Ocak 2020 18:05
CHP'li Özel, tepki gören kanun teklifini geri çekti
09 Ocak 2020 14:48		 Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunulacak
09 Ocak 2020 12:23
Yasa Meclis'ten geçerse emekli olabilecekler
08 Ocak 2020 22:03		 Her okula bir sağlık personeli atansın teklifi
06 Ocak 2020 09:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:00 - TOGG'un yeteneklerini anlatan video yayınlandı!22:53 - Kuyumcudan 17 kilogram altın çalan 2 kişi tutuklandı22:47 - HSK'dan terfi adımı! İhlal kararları terfide dikkate alınacak22:41 - Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki22:36 - Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı22:31 - Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı22:26 - Kadir İnanır'dan ikinci kez 'tiyatro' açıklaması22:21 - MHP'li Belediye Başkanı kendini böyle savundu22:16 - Adalet Akademisi Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı22:11 - BTK, Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı
22:05 - TBMM'de 10 kanun teklifi kabul edildi22:03 - 'Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım'22:01 - Konya, kendi ekosistemini 'şehir coin' ile kuracak21:56 - CHP 'Eğitim Çalıştayı' düzenleyecek21:51 - Stadyum yapılacaktı, 2 bin yıllık tarih çıktı21:46 - Manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada karar21:41 - Zeytinyağı Konseyinden 'gıda polisi' önerisi21:36 - 'Anadolu aslanı' için 7 milyon liralık tesis kurulacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Ekrem İmamoğlu'nun toplantıyı terk etme nedeni
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ivmelenme 1
Devlet Bahçeli için çok mu geç,tweeti 1
abi 2
tüik mucizesi 3
Memurlar.Net 1
jan vesely 1
hakan şükür'ün uber şoförü olması 3
ali koç'la ilgili 14 61 de açıklama yapacağız 1
yerel yönetim yasası 1
40'a merdiven dayamak 2
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam