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Erdoğan'ın avukatı, o iddiayı yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, bir 15 Temmuz gazinin arayıp fırça attığı yönündeki iddiaları yalanladı.
 16 Ocak 2020 00:24
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Erdoğan'ın avukatı, o iddiayı yalanladı

Ufuk Yeğin adlı 15 Temmuz gazisi olduğunu belirten bir kişi sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın kendileriyle görüşmediğini, mali haklarının verilmediğini iddia etti.

Daha sonra da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın kendisini arayarak "Neden Fox TV'ye çıktın diyerek fırçaladığını" iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 15 Temmuz gazisi olduğunu belirten bu kişinin iddialarını yalanladı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda ise, 15 Temmuz gazisi olduğunu belirten Ufuk Yeğin adlı kişiye, gaziliği sadece maddi çıkarlara indirgediği için, tepki gösterildi.

Memurlar.Net
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