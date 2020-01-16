Erdoğan'ın avukatı, o iddiayı yalanladı
|16 Ocak 2020 00:24
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Ufuk Yeğin adlı 15 Temmuz gazisi olduğunu belirten bir kişi sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın kendileriyle görüşmediğini, mali haklarının verilmediğini iddia etti.
Daha sonra da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın kendisini arayarak "Neden Fox TV'ye çıktın diyerek fırçaladığını" iddia etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 15 Temmuz gazisi olduğunu belirten bu kişinin iddialarını yalanladı.
Sosyal medyadaki paylaşımlarda ise, 15 Temmuz gazisi olduğunu belirten Ufuk Yeğin adlı kişiye, gaziliği sadece maddi çıkarlara indirgediği için, tepki gösterildi.
Cumhurbaşkanımzın hiçbir avukatıHüseyin Aydın (@hsynaydn) January 15, 2020
15 Temmuz gazisini arayıp böyle bir beyanda bulunmamıştır.
Cumhurbaşkanımız
Birçok kez şehit yakınlarını ve gazilerimizi Külliye'de misafir etmiştir
Cumhurbaşkanımızın bu hususlardaki hassasiyetine dil uzatmak, en hafif tabiri ile insafsızlıktır https://t.co/QzhFVu8tqr
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