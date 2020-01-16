İstinaf: Darbeyle ilgili daha somut olaylar dikkate alınmalı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi (İstinaf Mahkemesi) önceki gün verdiği kararla, FETÖ davasında 'anayasal düzeni ihlal'den müebbet cezası verilen eski korgeneral Metin İyidil'i beraat ettirerek tahliyesine hükmetti. 21. Ceza Dairesi ise dün akşam bu kararı kaldırdı ve İyidil hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 14 Ocak günü eski Korgeneral Metin İyidil'in beraat ve tahliyesine karar vermişti. Daire kararında "Tutukluluk hallerinin devamına ilişkin kararlara karşı 7 gün içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi nezdinden itiraz" edilebileceği belirtildi. Kararda, verilen beraat kararına ilişkin olarak da Yargıtay'a itiraz hakkı bulunduğu ifade edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen karara itiraz edildi. İtiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi verdiği kararın doğru olduğuna hükmederek, dosyayı üst mahkeme konumunda olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

KAÇMA ŞÜPHESİ VAR

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 20. Ceza Dairesi'nin verdiği kararın kaldırılmasına hükmetti ve İyidil'in tutuklanmasına karar vererek hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kararda özetle şöyle denildi:

"Sanığa isnat edilen suçların vasıf ve mahiyeti, CMK'nın 100/3-a maddesi kapsamında kalan suçlardan olması, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet hükmüne dayanak yapılan tanık anlatımları ve diğer deliller, eylemlerin niteliği, tutuklama tarihi, hükmün henüz kesinleşmemiş olması, sanığa isnat edilen suçların gerektirdiği cezalar ile kaçma şüphesi gözetilerek, sanığın tutuklanmasına ..

İKİ MAHKEME KARŞI KARŞIYA

İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin ceza gerekçelerini de tek tek eleştirmişti. İstinafın bazı itirazları şöyle:

TANKLARI YÜRÜTMESİ

İlk derece mahkemesi: Darbe girişimini bastırmak isteyen bir subayın, darbeye katılmış Etimesgut Zırhlı Birlikler'den hangi amaçla olursa olsun tank veya personel çıkışına mani olması gerekirdi. Metin İyidil, henüz darbe girişimi tamamen bastırılmamışken 4 tank çıkarma çabasına girdi. Bu, darbeye teşebbüste icrai harekettir.

İstinaf Mahkemesi: Sanığın, 4 zırhlı askeri araç çıkarma çabasının, emir komuta zinciri içinde gerçekleştiği ve darbeye katkı değil, darbeciler tarafından Akıncı Üssü'nde alıkonulan komutanların kurtarılmasına yönelik olduğu anlaşılmıştır.

MİT YAZISI

İlk derece mahkemesi: Darbeci Mehmet Partigöç'ün kasasında bulunan belgeler arasında Metin İyidil hakkında Paralel Devlet Yapılanması (PDY-PÖ) mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğunu belirten MİT Müsteşarlığı'ndan 23 Haziran 2015 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen 'Çok Gizli Kişiye Özel' ibareli yazı yer almaktadır.

İstinaf Mahkemesi: 23 Haziran 2015'te Genelkurmay'a gönderilen yazı somut bilgi ve belgelere dayanmamaktadır, soyut iddialardan ibarettir.

DARBECİLERLE GÖRÜŞME

İlk derece mahkemesi: Metin İyidil'in 15 Temmuz'dan iki gün önce Polatlı darbe davasında darbe suçundan cezalandırılan eski generaller Osman Ünlü ve Murat Aygün ile yüz yüze görüşmesi, yine Ünlü ile 15 Temmuz gecesi çok sayıda telefonla görüşmesi darbeye teşebbüs eyleminin gerekçeleri arasında yer almaktadır.

İstinaf Mahkemesi: İyidil'in 13 Temmuz'da Polatlı'ya giderek darbeci generallerle görüşmesini darbeye hazırlık mahiyetinde olduğunu kabul etmek mümkün değildir. 15 Temmuz gecesi Osman Ünlü ile yapılan telefon görüşmesi ise darbe girişiminden vazgeçirmek içindir.

BİRLİKTE HAREKET ETTİ İDDİASI

İlk derece mahkemesi: İyidil darbe girişimi sırasında görevde bulunduğu halde komutanlığını yaptığı birliğe gitmedi. Ayrıca EDOK'a bağlı Isparta Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yapan ve Harbiyelileri Eğirdir'den Ankara'ya sevke çalışan Metin Akkaya ile çok sayıda telefon görüşmesi yaptı.

İstinaf Mahkemesi: İyidil'in sanık Metin Akkaya ile yaptığı telefon görüşmelerinin amacı, darbeye kalkışanları vazgeçirmeye yönelikti. Bu görüşmelerin darbeye destek olmak amacıyla yapıldığını kabul etmek mevcut delillerle örtüşmez.

SOYUT KAVRAM UYARISI

İstinaf Mahkemesi, kararında ayrıca "Sanıkların eylemleri değerlendirilirken 'hayatın olağan akışı' gibi soyut ve belirsiz bir kavram yerine, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapısı, failin konumu, eylemlerin gerçekleştiği zaman dilimi gibi daha somut kavramlar dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir" dedi.