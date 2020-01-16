Güne başlarken döviz fiyatları
|16 Ocak 2020 09:05
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,8810
|5,8820
|Avro
|6,5620
|6,5630
|Sterlin
|7,6480
|7,6860
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8550
|5,9150
|Avro
|6,5200
|6,5900
|Sterlin
|7,5990
|7,7480
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8810'dan işlem görüyor.
Dün 5,87-5,90 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 5,8759'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde üzerinde 5,8810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,5590'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 7,6670'ten satılıyor.
Sterlin/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,30'un hemen üzerinde işlem görürken, avro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 1,1147'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,2 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının gündemin odağında olacağını belirterek, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ile ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,95'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını tahmin ediyor.
12 Aralık 2019'daki PPK toplantısında politika faizi, 200 baz puan indirilerek yüzde 12 düzeyine çekilmişti.
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