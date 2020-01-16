İkinci el araç alırken, sahte ekspertiz raporlarına dikkat!
|16 Ocak 2020 10:50
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İkinci el araçların, internet siteleri üzerinden alım satımında dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
2. el araç alım ve satışlarında ekspertiz raporu olsa dahi, aracı almadan önce tekrar ekspertiz yapılması gerektiğine dikkat çekildi.
Konuyla ilgili ekspertizburada.com'un kurucusu Erkan Özgür yaptığı açıklamada "Oto ekspertiz sektörünün önemini anlayan bilinçli tüketici araç almadan önce ekspertiz hizmeti alıyor. Fakat son zamanlarda gözlemlediğimiz orjinal raporların değiştirilmesi ile toplum kandırılmaya çalışılıyor. Orjinal raporun üzerinde photoshop yardımı ile değişiklik yapılabilmekte ve satıcı, 2. el araç almak isteyen kişilere, 'yeni ekspertizi yapıldı' şeklinde beyanlarda bulunabilmektedir. Alıcı, ekspertiz tarihine baktığında yeni yapıldığı için tekrardan yaptırmanın gereksiz olduğunu düşünüyor ama yanılıyor. Bu sorunla sıkça karşılaşıyoruz. Mağduriyet yaşanılmaması için mutlaka aracın alındığı gün oto ekspertiz hizmeti alınması gerekiyor" dedi.
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