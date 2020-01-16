KDK'nın kararlarına uymayıp TBMM'ye çağrılan 3 kurum
|16 Ocak 2020 11:16
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Kamu Denetçiliği Kurumu, verilen tavsiye kararlarına uymayan 3 kurumu TBMM'ye çağırdı. TBMM'ye giden bu kurumlar tavsiye kararlarına uyacaklarını açıkladı.
Edip Üzen/Memurlar.net
Kamu Denetçiliği Kurumu basın mensuplarıyla 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. Memurlar.net olarak KDK'nın bu toplantısına katıldık.
Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bazı kurumlar verdiğimiz tavsiye kararlarına uymuyor. Biz de bunları TBMM'ye şikayet ediyoruz. Örneğin Çanakkale Biga, İstanbul Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu verdiğimiz tavsiye karralarına uymamıştı. Bu kurumları TBMM'ye çağırdık, TBMM'ye gelip karara uyacaklarını açıkladılar dedi.
Malkoç. 2019 yılında sadece emsal kararları kurumun internet adresine koyduklarını fakat 2020 yılında çıkan bütün kararları siteye koyacaklarını da söyledi.
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