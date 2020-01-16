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Akademisyenden 'sütsüz peynir'e karşı 'etiket' uyarısı

EÜ Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Uysal: Kazein (sütte bulunan protein), süt tozu, margarin ve suyu birbirleriyle harmanlıyorlar ve sütsüz peynir yapıyorlar. Daha sonra bunu eritme tulum olarak satıyorlar. Bu peyniri yaparken piyasadan iade edilen peynirler de kullanılır. Arısız bal varsa sütsüz de peynir var.
 16 Ocak 2020 11:55
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Akademisyenden 'sütsüz peynir'e karşı 'etiket' uyarısı

- Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Uysal, kazein, süt tozu, margarin ve suyu harmanlamak suretiyle "sütsüz peynir" yapıldığını belirterek tüketicilerin bu farkı etiketi iyi kontrol ederek anlayabileceğini söyledi.

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda konusunda hilelerin zaman zaman gündeme geldiğini söyledi. Gıda hilesinde süt ve süt ürünlerinin ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Uysal, Tarım ve Orman Bakanlığının çiğ sütün pazarlanmasıyla ilgili yayımladığı yönetmeliğe mutlaka uyulması gerektiğine işaret etti. Çiğ sütte en yaygın hilenin "kostik" maddesi olduğuna işaret eden Uysal, "Süt kesilmesini önlemek için kostik atıyorlar. En basit hile bu. Kostik direkt karaciğere zarar veren bir madde." dedi.

"Sütsüz peynir"e de değinen Uysal, "Kazein (sütte bulunan protein), süt tozu, margarin ve suyu birbirleriyle harmanlıyorlar ve sütsüz peynir yapıyorlar. Daha sonra bunu eritme tulum olarak satıyorlar. Bu peyniri yaparken piyasadan iade edilen peynirler de kullanılır. Arısız bal varsa sütsüz de peynir var. Tüketiciler bu farkı etiketleri iyi kontrol ederek anlayabilir." diye konuştu.

- "Etiketleri okumak lazım"

Hile yapan firmaların ve yöntemlerinin Bakanlık tarafından açıklandığını anımsatan Uysal, bunların Türk halkının sağlığını da direkt olarak etkilediğini dile getirdi. Tüketicilerin markalı ve bilindik ürünlere yönelmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, şunları söyledi:

"Mümkün olduğu ölçüde organik ürünler tercih edilmeli. Bunun yanında iyi tarım uygulamalarını kullanan ürünler tüketilmeli. Bunu da anlamak için ürünlerin etiketlerinin okunması lazım. Genellikle son kullanma tarihine bakıyoruz. Halbuki besin değerlerinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Hangi katkı maddeleri kullanılmış onlara bakılması gerekiyor."

- İzmir'de 75 bin firma denetlendi

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan da vatandaşların güvenilir gıda tüketmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kentte yaklaşık 5 bini üretim yeri olmak üzere toplam 45 bin gıda işletmesi olduğunu belirten Bakan, "2019 yaklaşık 75 bin gıda denetimi gerçekleştirilmiştir. Bunun 608'i süt işleme tesislerinde gerçekleştirilmiştir." dedi.

İçerisinde süt bulunmadan üretilen ürünlerin "peynir" adı ile piyasaya sunulamayacağını vurgulayan Bakan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ilimizde yapılan üretici işletme denetimlerinde hammadde kontrolleri yapılmakta ve gerekli numuneler alınarak analiz edilmektedir. Tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemesi önem arz etmektedir çünkü hammadde olarak süt kullanılmadan üretilen ürünlerin etiketlerinin 'içindekiler/bileşenler' kısmında bu durum belirtilmesi zorunludur."

Anadolu Ajansı
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