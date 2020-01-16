Konya, kendi kripto parasını çıkarmak için çalışıyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyeye ait bir kripto para çıkarabilmek için çalışma yaptıklarını duyurdu.
|16 Ocak 2020 12:59
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "şehir coin" uygulaması üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ndeki belediye başkanları oturumunda projelerini anlatan Altay, üzerinde çalıştıkları kripto para ile belediye iştirakindeki şirketlerin alım satımlarını gerçekleştirmeyi ve vergi tahsilatı yapmayı hedeflediklerini ifade etti.
AA'nın haberine göre, belediyelerin ve başkanların en önemli görevinin "para bulmak" olduğunu belirten Altay, şöyle konuştu:
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