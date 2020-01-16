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Eski AYİM üyesi Yüce'ye FETÖ üyeliğinden hapis

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Yaşar Yüce, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
 16 Ocak 2020 13:12
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Eski AYİM üyesi Yüce'ye FETÖ üyeliğinden hapis

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Yaşar Yüce, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yüce ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Yüce, örgüt üyesi olmadığını, görev yaptığı süre içerisinde hukuk ve kanunlara göre karar verdiğini iddia etti.

Yüce ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya karar için ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Yaşar Yüce'ye, "FETÖ üyeliği" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Yüce hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Anadolu Ajansı
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