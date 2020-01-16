Danıştay görevde yükselme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay görevde yükselme sınavını açıkladı
|16 Ocak 2020 14:49
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Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay görevde yükselme sınavını açıkladı.
22 Aralık 2019 Tarihli Danıştay Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuç Bilgisi
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