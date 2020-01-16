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Danıştay görevde yükselme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay görevde yükselme sınavını açıkladı
 16 Ocak 2020 14:49
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Danıştay görevde yükselme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay görevde yükselme sınavını açıkladı.

22 Aralık 2019 Tarihli Danıştay Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuç Bilgisi

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