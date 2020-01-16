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Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameler sonrası eski başbakan Dmitriy Medvedev de Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atandı
 16 Ocak 2020 16:56
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Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mihail Mişustin'i başbakanlık görevine atadı. Putin tarafından imzalanan kararnameyle Mişustin, Rusya'nın yeni başbakanı oldu.

Mişustin'in başbakanlık adaylığı, bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada kabul edilmişti.

Putin tarafından imzalanan başka bir kararnameyle Dmitriy Medvedev de Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Medvedev, dün Putin'e hükümetin istifasını sunmuş, Putin de istifayı onaylayarak Mişustin'i, Medvedev'den boşalan başbakanlık görevine önermişti.

TEKNOKTRAT BİR DEVLEY ADAMI OLARA TANINIYOR

Moskova'da 1966'da doğan Mişustin, Moskova Devlet Teknoloji Üniversitesi STANKİN'den 1989'da mezun oldu.

Devlet görevine 1998'de vergi memuru olarak başlayan Mişustin, 2010'dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Rus siyaset çevrelerinde teknoktrat bir devlet adamı olarak tanınan Mişustin'in başkanlığı döneminde, federal bütçenin vergi tahsilat gelirleri yaklaşık 3 katına çıkmıştı.

Yönetiminde dijitalleşme sürecine verdiği önemle de dikkati çeken Mişustin, geçen yıl yaptığı açıklamada, "Rusya, dijital teknoloji ve yapay zeka süreçlerini kaçırırsa, eğer ülkemizin eski düzenin bir parçası olduğunda ısrar edersek, bu yeni dünya düzeni bizi kurbanı yapar." ifadesini kullanmıştı.

PUTİN GİBİ BUZ HOKEYİ TUTKUNU

Mişustin'in ön plana çıkan bir diğer özelliği ise Rusya Devlet Başkanı Putin gibi buz hokeyi tutkunu olması.

Putin ve Rus güvenlik servislerinin önde gelen isimleriyle sık sık buz hokeyi maçları yapan Mişustin, CSKA hokey kulübünün ve Rusya Hokey Federasyonunun da yönetim kurulunda bulunuyor.


Putin pistte hünerlerini sergiledi
Anadolu Ajansı
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