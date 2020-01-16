Mansur Yavaş: Metro hatlarını halka soracağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 Ocak Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında Başkentin gündemini belirleyen yerel medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Gençlik Parkı Konuk Evi'nde gerçekleşen ve gazetecilerin büyük ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Yavaş, gazetecilerin sorularını tek tek yanıtladı.

"İLK ETAPTA 300 OTOBÜSÜ ACİL ALACAĞIZ"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Otobüslerle ilgili çalışmamız devam ediyor. Sözleşmenin imzalanması için görevlendirmemizi yaptık. Süreç devam ediyor ancak ne kadar çabuk olursa bizim için de o kadar iyi olacak. Ankaralı için de iyi olacak. Bu arada ulaşımla ilgili bazı problemleri çözmek için akıllı Ankara projesi içerisinde çeşitli firmalara hangi duraktan, hangi saatte, kaç kişinin otobüse bindiğinin öğrenilmesi için görüşmeler yapıyoruz. Trafikte kaç kişi var, otobüsler kaç kişi taşıyor öğrenmek istiyoruz. Otobüslerin yaş ortalaması 10'un üzerinde. Dünya ortalaması 6,5 yıl. Böyle de bir sıkıntı var ama bir şekilde çözeceğiz. Bu önemli bir ihtiyaç olduğu ve insan hayatı söz konusu olduğu için ilk etapta 300 otobüsü acil alarak çözmeye çalışacağız."

METRO HATLARINI HALKA SORACAĞIZ

Ankara'nın trafik sorununu raylı sistemle aşmak istediklerini kaydeden Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

"Keçiören'de havaalanına giden metroyu Siteler üzerinden götürmek için proje hazırladık. Ulaştırma Bakanlığı ile görüştük. Yaptığımız görüşmelerde bu hattın kendilerinin planladığı şekilde yapılacağını öğrenince biz hattan çekildik. Dikimevi'nden başlayıp Mamak'a gidecek, 6 duraklı bir metronun projesini hazırlıyoruz. Bunun yanında ele alacağımız bir metro hattını da halka soracağız. Neden halka soracağız? Biz metro yaparsak belediyeyi 15-20 yıl borçlandıracağız. Biz halka bunu sormadan yapmayız."

Metro hatlarının haricinde iki tane de hafif raylı sistem projesi planladıklarını belirten Başkan Yavaş, bu hatlardan birinin Bentderesi'nden başlayıp Kuğulu Park'tan döneceğini, diğerinin ise Siteler içinden geçerek Karapürçek'e gidecek bir hat olduğunu sözlerine ekledi.

"ANKARA'NIN KÜLTÜRÜNÜ ÖNCE ANKARALILARA TANITACAĞIZ"

Ankara'nın turizm potansiyelinin artırılmasına dair projeleri sorulan Başkan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

"27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi'nin 100. yılını bize yakışır bir şekilde kutladık. Bunun haricinde her kesimden insana, her zevke uygun çalışmalarımız devam ediyor. Ankara'nın kültürünü önce Ankaralılara tanıtacağız. Roma Hamamı'nı kurula verdik, kuruldan çıktı. Şimdi restorasyon ihalesini hazırlıyoruz. Kale'nin birinci etap ihalesi ilana çıktı, yakında yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol imzalamak üzereyiz. Osmanlı Stadı'nı onlara vereceğiz. Karşılığında da Anıttepe Spor Tesisleri'ni belediye alacak. Bir köşesine tuvalet yapacağız çünkü Anıtkabir'e yılda 6,5 milyon turist geliyor ve oralarda tuvalet yok. Ayrıca, Ankara2yı tanıtacak broşürler dağıtacağız. Belki, ilerleyen günlerde turizmin canlandırılmasıyla ilgili bir çalıştay yaparak, bu konuyu çözebiliriz. Kalenin ışıklandırılması da kurula girdi. 100. Yıl Çarşısı'nın yıkımıyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclis gruplarının tamamı sıcak bakıyor. Kararı önümüzdeki ay kesinleşir. Esnaf mağdur edilmeden bir yere yerleştirildikten sonra yıkılacak ve orası kent meydanı haline getirilecek. Ulus'ta da fitili böylece ateşleyeceğiz."