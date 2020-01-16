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Polis memuru, tabancası ile yaşamına son verdi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde polis memuru olarak görev yapan E.K., tabancasını göğsüne ateşleyerek, yaşamına son verdi
 16 Ocak 2020 17:20
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Polis memuru, tabancası ile yaşamına son verdi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde polis memuru olarak görev yapan E.K., tabancasını göğsüne ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Sabah işe gelmeyen E.K.'yi merak eden mesai arkadaşları, öğle saatlerinde polis memurunun evine gitti. Eve gelen ekipler, E.K.'yi hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede E.K.'nin tabancasıyla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından E.K.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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