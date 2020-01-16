Annesinin elinden fırlayan çocuk tırın altında kaldı
|16 Ocak 2020 17:55
|Yazdır
Gaziosmanpaşa'da annesi ile pazar alışverişinden dönerken aniden yola atlayan 4 yaşındaki kız, tırın altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1082. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Fatmanur Asan annesi ile birlikte pazar alışverişinden dönerken evlerinin olduğu sokağa girdi. Annesi ile birlikte yürüyen Fatmanur, bir anda annesinin elini bırakarak yola atladı. Küçük kız, o esnada sokaktan geçen 34 EK 1125 plakalı tırın altında kaldı. Tır sürücüsü olayı fark etmesinin ardından aracı durdurarak aşağıya inerken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri küçük kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Tır sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, anne sinir krizi geçirdi. Vatandaşların güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı anne, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük Fatmanur'un cenazesi Beşyüzevler Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sahte avukata 2 bin 500 TL kaptırdı
16 Ocak 2020 19:31
|Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı
16 Ocak 2020 18:54
|İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu
16 Ocak 2020 18:39
|Ankara'da işkenceci gasp çetesine operasyon: 20 gözaltı
16 Ocak 2020 18:34
|'Uyuşturucu ticareti'nden yargılanan infaz koruma memurunun tutukluluğuna devam
16 Ocak 2020 17:48
|Polis memuru, tabancası ile yaşamına son verdi
16 Ocak 2020 17:20
|Bakımından sorumlu olduğu baz istasyonunu soydu
16 Ocak 2020 15:46
|Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 12. gününde de sürüyor
16 Ocak 2020 15:12
|2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiasına soruşturma
16 Ocak 2020 14:54
|Üretim tesisinde raflar devrildi, bir işçi öldü, bir işçi yaralandı
16 Ocak 2020 13:49