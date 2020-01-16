1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arjantin'den getirdiği eriğin kilosunu bin TL'ye satıyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir manav, Arjantin'den getirdiği yaz mevsimi meyvelerinden eriği kilosunu bin TL'den satışa sunuyor.
 16 Ocak 2020 20:07
Yazdır
Arjantin'den getirdiği eriğin kilosunu bin TL'ye satıyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir manav, Arjantin'den getirdiği yaz mevsimi meyvelerinden eriği kilosunu bin TL'den satışa sunuyor. Manav tezgahında eriğin yanında birçok tropik meyve ve yaz meyvesi bulunduran Recep Gökgür en iyi müşterilerinin aş eren hamile kadınlar olduğunu söyledi.

Kış aylarında yaz lezzetlerini tatmak isteyenler için yaz meyvelerini ithal getiren manavda erikten şeftaliye, mangodan ananasa, karpuzdan kavuna, ejder meyvesinden avokadoya, çilekten üzüme kadar birçok ürün yer alıyor. Manavda eriğin kilosu bin TL'den satılıyor.

Manav Recep Gökgür tezgahında bulunan ürünlerden eriğin 50 gram gelen 3 adedinin 50 TL'den, çileğin kilosunun 15 TL'den, karpuz ve kavunun kilosunun 10 TL'den, ejder meyvesinin adedinin 25 TL'den, içinde 2 adet bulunan şeftalinin paketinin de 50 TL'den satıldığını belirterek yaz meyvelerini en çok aşeren hamile kadınların aldığını kaydetti.

"Tropik meyveler satıyoruz"

Mevsim dışı meyve satan Manav Recep Gökgür, "Bahçelievler Mahallesi'nde manav işletmecisiyim. Yaz-kış sebze ve meyve satışına devam ediyoruz. Manavımızda her türlü meyve bulunmaktadır. Mevsim meyveleri, mevsim tersi meyveler manavımızda bulunmaktadır. Şu anda mevsim tersi olarak manavımızda şeftali, erik, kayısı, ejder meyvesi, mango, üzüm, kivi, ananas gibi tropik meyveler bulunmaktadır. Şu anda sattığımız erik paketlerde üçer tane var ve fiyatı 50 TL, ama taze erik. Bu ürün Arjantin'den ithal geliyor ve hastalar için şifa niyetine satılıyor. Manavımızda satılan şeftali de paketlerde ikişer tane var ve fiyatı yine 50 TL. Bu ürünleri satın alan oluyor. Bu ürünleri Balıkesir'de satan arkadaşlar olmadığı için, diğer arkadaşlar bu tür ürün arayanları bize yönlendiriyor. Onlar sayesinde satıyoruz. Bu ürünleri genelde aş erenler, hastalar genelde tercih ediyorlar. Şu anda yine tezgahlarımızda bulunan karpuzlar İran'dan ithal geliyor ve kilosunu 10 liradan satıyoruz. Bu fiyatlar mevsim için normaldir" diye konuştu.

"En çok 20 lira olarak düşünmüştüm"

Eriğin fiyatının bu kadar yüksek olmadığını tahmin ettiğini söyleyen bir müşteri ise eriğin fiyatını en çok 20 lira olarak düşündüğünü belirterek, "Eriğin bu kadar yüksek fiyatta olduğunu düşünmemiştim. Çok pahalı. Ben en çok paketini 20 lira olarak düşünmüştüm" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TTB Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt yaşamını yitirdi
16 Ocak 2020 20:31		 Şehit Uzman Çavuş'un naaşı Ankara'ya uğurlandı
16 Ocak 2020 20:15
Diyanet'ten boşa yemin uyarısı
16 Ocak 2020 20:11		 Sokak köpekleri süpürgeyle masaj için sıraya girdi
16 Ocak 2020 20:03
Ümmü Gülsüm Genç: Twitter hesabım yok
16 Ocak 2020 19:59		 Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
16 Ocak 2020 19:55
Şehit ateşi Zonguldak'a düştü
16 Ocak 2020 19:27		 Şehit ateşi Mersin'e düştü
16 Ocak 2020 19:11
HDP'li Belediyenin işten çıkardığı memurdan açıklama
16 Ocak 2020 19:03		 Adalar'daki faytonlar 70 milyon liraya İBB'ye geçecek
16 Ocak 2020 18:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - Çavuşoğlu paylaştı! 'Öğrencilik yıllarımdan NY Metrosu'21:06 - İBB Meclisi, bazı taşınmazları belediyelere tahsis etti21:01 - İş dünyası faiz indiriminden memnun20:56 - Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı20:51 - Gelir İdaresi Başkanlığından sahte internet sitesi uyarısı20:46 - RTÜK Başkanı Şahin: Beyaz Masa vatandaşın sesi20:41 - 'Türkiye'nin geçiş güzergahı' yarıyıl tatiline hazır20:36 - Erdoğan'ın başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz'a beraat20:31 - TTB Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt yaşamını yitirdi20:27 - Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
20:23 - Meryem öğretmen öğrencilerine 'annelik' yapıyor20:19 - Türkiye şampiyonu 'Pusat'a paha biçilemiyor20:15 - Şehit Uzman Çavuş'un naaşı Ankara'ya uğurlandı20:11 - Diyanet'ten boşa yemin uyarısı20:07 - Arjantin'den getirdiği eriğin kilosunu bin TL'ye satıyor20:03 - Sokak köpekleri süpürgeyle masaj için sıraya girdi19:59 - Ümmü Gülsüm Genç: Twitter hesabım yok19:55 - Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni dönem için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
Nihat Özdemir'in oğlu İyidil'i sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
Babacan'ın partisinin asıl gecikme sebebi buymuş
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarı giy gel 1
beni bırakma 1
barış için oradaydık 4
aykut kocaman 2
meteliğe kurşun atmak 5
Tristan da Cunha 2
Form atıştırmalık 5
imamoğlu'na tepki olarak unvanını silen profesör 4
şovmenlerin maskesi düşmeye başladı 1
Güven 5
SON İLANLAR
Kayıhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 45 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam