Uzmanından deprem sonrası yapılacak ilk yardım bilgisi

Deprem gibi afetlerde de ilkyardımı iyi bilmek gerekiyor. En sık karşılaşılan yaralanmaların iç ve dış kanamalar, kafa, göğüs, karın, göz yaralanmaları ve yanmalar olduğunu ve bunların basit olmadığını dile getiren Dr. Metin Şen, aceleye getirilen kurtarma girişimleri sonucunda yeni kanamalar, kırıklar ve ağır yaralanmaların meydana gelebileceğine dikkat çekti. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Uygulama Hastanesi olan REYAP Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Metin Şen, aceleye getirilen kurtarma girişimleri sonucunda yeni kanamalar, kırıklar ve ağır yaralanmaların meydana gelebileceğini söyledi.

"ENKAZ ALTINDAN YARALI ÇIKARIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN"

Enkaz altından yaralı çıkarılırken nelere dikkat edilmesiyle ilgili Dr. Şen, "Enkaz altında kalınması nedeni ile öncelikli olarak düşen moloz ve ağırlıklar nedeni ile kol, bacak, bel ve boyunda kırıklar, iç ve dış kanama, akciğer ve büyük damar yaralanmaları olabilir. Enkaz altında kalınan sürenin uzaması nedeni ile de istenmeyen farklı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; soğuk ortamda kalmaya bağlı olarak vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesi, fiziksel etmenlerden kaynaklı gaz zehirlenmesi, elektrik çarpmaları ve çok uzun süre enkaz altında kalmaya bağlı böbrek yetmezliği gelişebilir. Bu durumları göz önüne alarak, doktor muayenesi yapılana kadar, boyun ve belde kırık var gibi dusunulmelidir. Kalıcı felç riski nedeni ile de omurga tahtası ve boyunluk ile hareket ettirilmelidir. Enkaz altından çıkarılan kisi ayaga kaldırılmamalı, duz zemine uzatılmalı, omurga ve boyun hareket ettirilmemelidir'' diye konuştu.

Şen sözlerine şöyle devam etti:

"Kırıklar ve vücutta kanamaya neden olan bölgeye varsa temiz gazlı bez, gazlı bez yoksa temiz havlu ile sıkıca bastırılmalıdır. Eğer bacakta bir kopma veya arter kanaması var ise bu yöntem kullanılmamalıdır. Solunum sıkıntısı olan hastanın akciğer yaralanması olabileceği göz onune alınmalı, gogus duvarı uzerine baskı yapılmamalı ve varsa oksijen destegi saglanmalıdır. Oksijen destegi saglanamıyorsa cevredeki gorevli olmayan insanlar uzaklastırılmalı ve temiz hava solutulmalıdır."

Enkaz altında uzun süreye bağlı olarak crush sendromunun yani böbrek, kalp ve solunum yetmezliği gelişebileceğinden bahseden Şen, "Enkaz altından çıkarılmadan hemen önce mümkünse hastaya serum ile sıvı tedavisi verilmeli ve enkaz altından çıkarıldıktan sonra hastanede yakın takibe alınmalıdır. Crush sendromu nedeni ile uzun sure enkaz altında kalan hastaların bir an once cıkarılmasından ziyade bir takım olarak cıkarılması daha uygundur'' dedi.