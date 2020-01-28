'Sivrice' diyerek nokta atışı yapan iki ilimizi uyardı
|28 Ocak 2020 22:27
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Bingöl Karlıova'ya doğru deprem tehdidinin arttığını açıkladı.
"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI"
Prof. Dr. Naci Görür, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu. Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulunan Görür, "Sivrice depremi olunca bizim hemen aklımıza gelen, Sivrice ile Karlıova arasına dikkat. Niye? Çünkü bu fay kırıldığı zaman hem kuzeye hem güneye doğru gidecek. Bunun en güzel örneği Gölcük örneği. Gölcük'te deprem oldu. Stresi iki yere transfer oldu. Biri Düzce'ye biri İstanbul'a gitti. Düzce bir ay sonra kırıldı. İstanbul kırılmayı bekliyor" dedi.
İKİ BÖLGEYE UYARI
Sivrice'de fay hattının kırıldığı yerlerde enerjinin boşaldığını belirten Görür, "Ama şimdi Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit. Hükümetin, yerel yönetimlerin ve bilim adamlarının buralarda bir şeyler yapmaları lazım" dedi.
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