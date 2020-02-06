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2020 YKS'ye 'alyans' ile 'piercing' ayarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yayımladığı kılavuzla 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adayların yanında bulundurması yasak olan araç, gereç ve eşyalarda güncellemeye gitti.
 06 Şubat 2020 07:30
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2020 YKS'ye 'alyans' ile 'piercing' ayarı

Önceki yıllarda sınava girişte yüzük ve küpe yasağı uygulayıp alyansa izin veren ÖSYM bu yıl sadece halka alyansa izin verecek. Geçen yıl sınava basit piercing ile girmeye izin veren ÖSYM, basit piercing'i de "taşsız, metal top veya sivri uçlu" olarak tanımladı.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre 2020 YKS için başvurular bugün başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav için başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

YKS'de önceki yıllarda yüzük ve küpe yasağı uygulayıp alyansa izin veren ÖSYM, bu kez alyansa da sınırlama getirdi. Sınava girerken yasak araç ve gereçler şöyle:

- Sınava çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlar, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat, kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar, şeffaf pet şişe içinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri, ilaç, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla girilmesi yasak.
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