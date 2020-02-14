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Okulu, proje okuluna dönüştürülen ve görev süresi dolan yönetici, yeniden görevlendirilme talebinde bulunabilir mi?

Okulu; proje okuluna dönüştürülen 4 yıllık yöneticilik görev süresi dolan müdür yardımcısı, yönetici atama döneminde yeniden görevlendirilme talebinde bulunabilir mi?
 14 Şubat 2020 11:10
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Okulu, proje okuluna dönüştürülen ve görev süresi dolan yönetici, yeniden görevlendirilme talebinde bulunabilir mi?

Anamur Şehit İbrahim Armut Fen Lisesinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, okulu kendi isteği ve iradesi dışında proje okuluna dönüştürülen bir müdür yardımcısı, bu okulda 4 yıllık yöneticilik görev süresinin dolması üzerine yeniden görevlendirilme talebinde bulunmuş ise de bu talebi proje okulları yönetmeliği gerekçe gösterilerek reddedilmiştir.

Müdür yardımcısının MEBBİS sistemi üzerinden yeniden yönetici olarak görevlendirme talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlem ise açılan dava sonucunda Mersin 1. İdare Mahkemesinin 2019/477 E., 2019/1234 K. sayılı ve 11.12.2019 tarihli kararıyla iptal edilmiştir.

Kararın gerekçesinde; davacının Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı Anamur Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla proje okulu olarak belirlenmiş ise de, davacı ile aynı dönemde başka okullara atanan kişilerin tercihte bulunmak suretiyle aynı okulda ve/veya başka okulda müdür yardımcısı olarak görevlerine devam edebildikleri, davacının ise atandıktan sonra proje okulu olarak belirlenen bir okula görevlendirilmiş olması nedeniyle müdür yardımcılığı görevinin sona erdiği, sınava girmek suretiyle müdür yardımcısı olarak atanan ve atandığı dönemde görev yapmakta olduğu okulun proje okulu olarak belirlenmediği gözetildiğinde, davalı idare tarafından proje okulu olmayan diğer okullara atanabilmesi konusunda davacıya tercih hakkı tanınmadan tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

İşte o kararlar;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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